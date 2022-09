Frei­tag, 16.09.2022

Tra­di­tio­nel­le Küh­len­fel­ser „Schoof­mel­ker – Ker­wa“ auf dem Fest­platz mit Fest­zelt­be­trieb. Wir star­ten zusam­men mit DJ_​Beatsmasher und Tobex.official ins Fest­zelt Wochenende.

Frei­tag, 16.09.2022 um 20:30 Uhr

Wis­sens­wer­tes übers Bier mit Umtrunk, Besich­ti­gung der Muse­ums­braue­rei und Erhalt eines Bier-Diploms im Bruck­may­ers Urbräu an der B470. Der Chef des Hau­ses wird sie in die Geheim­nis­se des Bier­brau­erns ein­wei­hen. Preis/​Person 6,00 €. Beginn 17:00 Uhr, Eine Anmel­dung ist erfor­der­lich unter Tel.: 0160/94701869. Die Füh­rung fin­det ab 10 Per­so­nen statt.

Sams­tag, 17.09.2022 um 10:00 Uhr

Hand­wer­ker­markt im Frän­ki­schen Schweiz Muse­um Tüchers­feld von 10–18 Uhr.

Sams­tag, 17.09.2022

Tra­di­tio­nel­le Küh­len­fel­ser „Schoof­mel­ker – Ker­wa“ auf dem Fest­platz mit Fest­zelt­be­trieb. Am Ker­wa­sams­tag wird tra­di­tio­nell am Nach­mit­tag unser Ker­wa­baum auf­ge­stellt. Für Par­ty, Stim­mung & Gute Lau­ne sorgt am Abend Froschhaxnexpress.

Sams­tag, 17.09.2022 um 16:00 Uhr

Bier­Stadt­Füh­rung. Erle­ben Sie über 500 Jah­re bay­ri­sches Rein­heits­ge­bot im Her­zen der Frän­ki­schen Schweiz! Ler­nen Sie Pot­ten­stein bei einer infor­ma­ti­ven Stadt­füh­rung von Braue­rei zu Braue­rei ken­nen. Dabei erfah­ren Sie viel Wis­sens­wer­tes über das Fel­sen­städt­chen, zum ört­li­chen Brau­we­sen und zum Rein­heits­ge­bot und kön­nen dabei drei ver­schie­de­ne, typi­sche frän­ki­sche Bie­re aus Pot­ten­stein testen. Zum kuli­na­ri­schen Abschluss besteht die Mög­lich­keit zum Essen. Der kuli­na­ri­sche Rund­gang dau­ert etwa 2 Stun­den. Im Rund­gang ent­hal­ten ist die Stadt­füh­rung inkl. Ein­kehr und drei Schop­pen ein­hei­mi­sches Bier (a´0,25 Ltr.). Preis: 20,-€/Person. Teil­neh­mer­zahl: ab 8 bis 25 Per­so­nen. Treff­punkt: Tou­ris­mus­bü­ro Pot­ten­stein. Anmel­dung unbe­dingt erfor­der­lich! Mobil: 015752713310 – Whats­App – oder info@​pottenstein.​holiday

Sams­tag, 17.09.2022 um 20:00 Uhr

Gru­sel­füh­rung in Pot­ten­stein. Lass dich von uns in einer Welt vol­ler gru­se­li­ger Bege­ben­hei­ten, unheim­li­cher Geheim­nis­se aus der Ver­gan­gen­heit und Furcht ein­flö­ßen­der Geschich­ten ent­füh­ren und beglei­te den Toten­grä­ber durch die abend­li­che Stadt Pottenstein.

Der Gru­sel­stadt­füh­rung dau­ert etwa 1,5 Stun­den und kostet 10,-€/Erw., 5,-€/Kind (10 ‑14J). Die Tour fin­det bei jedem Wet­ter statt, bit­te klei­den Sie sich dem Wet­ter ent­spre­chend! Treff­punkt: Tou­ris­mus­bü­ro Pot­ten­stein. Anmel­dung erfor­der­lich! Mobil: 015752713310 ‑Whats­App -

Sams­tag, 17.09.2022 um 20:00 Uhr

Ton­Art-Kon­zert in der Teu­fels­höh­le Pot­ten­stein. Freu­en Sie sich auf einen hei­ter-beschwing­ten Som­mer­abend in der Teu­fels­höh­le. Es erwar­ten Sie schwung­vol­le Melo­dien, Gefühl­vol­les für’s Herz, (Un-) Bekann­tes und Topp­hits – kurz: Musik für den guten Geschmack. Ton­Art ist ein über die Gren­zen bekann­tes Vokal­ensem­ble aus dem Raum Bay­reuth: acht Stim­men und manch­mal sie­ben, wenn der Chef am Pia­no sitzt. Genie­ßen Sie fei­ne, moder­ne Vokal­mu­sik mit Garan­tie für einen wun­der­ba­ren Abend. Ein­tritt frei, Spen­den erwünscht.

Sams­tag, 17.09.2022 um 20:00 Uhr

Main­wel­le Kino Open Air: Film „´Das per­fek­te Geheim­nis“ am Schön­grund­see, Ein­lass: 18:00 Uhr, Beginn: 20 Uhr, Inhalt: Sie­ben Freun­de – drei Frau­en und vier Män­ner – tref­fen sich zum Abend­essen. Jeder soll sein Han­dy auf den Tisch legen. Egal, wel­che Nach­richt rein­kommt – jeder darf sie lesen und die Tele­fo­na­te mit anhö­ren. Das führt aller­dings zu einer Men­ge Chaos.

Sonn­tag, 18.09.2022 um 10:00 Uhr

Hand­wer­ker­markt im Frän­ki­schen Schweiz Muse­um Tüchers­feld von 10–18 Uhr.

Sonn­tag, 18.09.2022 um 11:00 Uhr

Histo­ri­sche Stadt­füh­rung. Fol­gen Sie dem Stadt­he­rold durch die Gas­sen der mit­tel­al­ter­li­chen Stadt. Dabei erfah­ren Sie viel Wis­sens­wer­tes über den Ort und über das alte Fel­sen­städt­chen am äußer­stem Ran­de des Bis­tum Bam­bergs. Fin­den Sie her­aus wie vie­le Stadt­to­re einst stan­den, war­um die Pot­ten­stei­ner als die ESEL bezeich­net wer­den, wo der wich­tig­ste Stein im Ort zu fin­den ist, wel­che schreck­li­che Kata­stro­phe am 01. Sep­tem­ber 1736 die Stadt heim­such­te oder ob Frau Hol­le aus Fran­ken war! Der STADT­HE­ROLD-Rund­gang dau­ert etwa 1,5 Stun­den und kostet 10,-€/Erw., 5,-€/Kind(6–15Jahre). Die Tour fin­det bei jedem Wet­ter statt. Anmel­dung erfor­der­lich! Mobil: 015752713310

Sams­tag, 17.09.2022

Tra­di­tio­nel­le Küh­len­fel­ser „Schoof­mel­ker – Ker­wa“ auf dem Fest­platz mit Fest­zelt­be­trieb. An Ker­wa-Sonn­tag star­ten wir bei gutem Wet­ter ab 15 Uhr mit unse­ren Ker­wa­spie­len, bei Kaf­fee & Kuchen unter­hal­ten uns die Leu­ten­ba­cher Musi­kan­ten. Für Klein und Groß sind natür­lich unse­re Schau­stel­ler mit ihren Geschäf­ten wie­der für euch da!

Sonn­tag, 18.09.2022 um 20:00 Uhr

Main­wel­le Kino Open Air: Film „´Kai­ser­schmarrn­dra­ma“ am Schön­grund­see, Ein­lass: 18:00 Uhr, Beginn: 20 Uhr, Inhalt: Der nie­der­baye­ri­sche Pro­vinz­po­li­zist Franz Eber­ho­fer ermit­telt in zunächst einem, dann noch einem zwei­ten Mord­fall, in denen Jog­ge­rin­nen erschla­gen im Wald auf­ge­fun­den wur­den. Das erste Opfer, Mona, hat Strip­shows im Inter­net ange­bo­ten, wobei eini­ge von Eber­ho­fers Bekannt­schaf­ten zu ihren Kun­den zähl­ten, was die Ermitt­lun­gen etwas deli­kat gestaltet.

Mon­tag, 19.09.2022 von 09:45 bis 10:45 Uhr

Qigong im Kur­park Pot­ten­stein. Die geschmei­di­gen, aber auch kräf­ti­gen­den Bewe­gungs­übun­gen aus der Tra­di­tio­nel­len Chi­ne­si­schen Medi­zin (TCM) rich­ten die Wir­bel­säu­le auf, akti­vie­ren scho­nend alle Gelen­ke, har­mo­ni­sie­ren den Fluss des Atems und brin­gen Kör­per und Geist in Ein­klang. Anmel­dun­gen erfor­der­lich bei Kurs­lei­te­rin Kat­ja unter Tel: 0170–6004855 oder per SMS anfra­gen. Die Ver­an­stal­tung fin­det auch bei leich­tem Regen statt. Bit­te beque­me, der Wit­te­rung ange­pass­te Klei­dung und Schu­he. 5er Kar­te: 60,00 Euro/​60 Min., 10er Kar­te: 90,00 Euro/​60 Min. Qigong-Stun­den an den öffent­li­chen Ter­mi­nen für Urlaubs­gä­ste auf Anfra­ge ein­zeln buch­bar für 12,00 Euro.

Mon­tag, 19.09.22

Tra­di­tio­nel­le Küh­len­fel­ser „Schoof­mel­ker – Ker­wa“ auf dem Fest­platz mit Fest­zelt­be­trieb. Am Ker­wa-Mon­tag star­ten wir mit einem zünf­ti­gen Früh­schop­pen im Sport­heim. Nach unse­rem etwas spe­zi­el­len Ker­wa-Umzug fei­ern wir dann abends noch ein­mal rich­tig mit den Kuhsengn.

Mitt­woch, 21.09.2022 von 09:45 bis 11:45 Uhr

Qigong Herbst­aus­flug ins Obe­re Pütt­lach­tal. Wir nut­zen den gol­de­nen Herbst und tun Kör­per und Geist etwas Gutes. Los geht es um 09:45 am Park­platz Wald­ca­fe. Wir lockern und deh­nen uns und lau­fen gemein­sam zur Kneipp­an­la­ge. Dabei üben wir das nie­ren­stär­ken­de Qigong-Gehen „Xing Gong“. Die gute Wald­luft tief ein­zu­at­men, stärkt unser Immun­sy­stem. An der Kneipp­an­la­ge üben wir 18 Har­mo­nie­fi­gu­ren zusam­men­hän­gend im Flow durch. Danach gehst Du gestärkt in den Tag und die kom­men­de Zeit im Jah­res­kreis. Bei Regen alter­na­tiv Sa, 24.09.2022. Gebühr 10 Euro. Bit­te beque­me was­ser­ab­wei­sen­de Schu­he und funk­ti­ons­mä­ßi­ge Klei­dung, even­tu­ell ein klei­nes Hand­tuch. Anmel­dung Tel: 0170–6004855 oder per SMS.

Mitt­woch, 21.09.2022 um 17:00 Uhr

