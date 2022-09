Gym­na­sti­zie­ren mit vie­len Tipps für Boden­ar­beit und Nut­zen beim Reiten

Eine Ver­an­stal­tung des VFD-Kreis­ver­bands Bam­berg am Frei­tag, 16. Sep­tem­ber 2022

Fast jeder kennt die Hor­sem­anship­trai­ner aus Fern­se­hen und Inter­net, die schein­bar immer­zu in ihrer Boden­ar­beit mit den Pfer­den ver­tieft sind. Oft­mals ist aber gar nicht so rich­tig klar an was da gear­bei­tet wird und wel­che Vor­tei­le dar­aus sowohl für das Pferd wie auch für den Reiter/​Trainer am ande­ren Ende der Lon­ge oder des Zügels entstehen.

Was es damit im Ein­zel­nen auf sich hat, wird im Rah­men der näch­sten VFD-Ver­an­stal­tung am Frei­tag, 16. Sep­tem­ber 2022 gezeigt. Vere­na und Jani­na Dittrich, bei­de aus­ge­bil­det im Bereich der Pfer­de­wirt­schaft und des Pfer­de­sports, wer­den bei die­ser Ver­an­stal­tung des VFD-Kreis­ver­ban­des Bam­berg demon­strie­ren, wie Boden­ar­beit für alle Betei­lig­te sowohl Spaß machen kann, und vor allem, wie sich das Trai­ning beim Rei­ten anschlie­ßend umset­zen lässt.

Vere­na und Jani­na Dittrich aus Erlan­gen sind zwei, von Kind­heit an pfer­de­be­gei­ster­te jun­ge Frau­en, die sich mitt­ler­wei­le mit der „Strong tog­e­ther hor­se­trai­ning-Reit­schu­le“ ihren Traum vom einem eige­nen, klei­nen Reit­be­trieb bei Höchstadt erfüllt haben. Bei­de haben auf ver­schie­den­sten Betrie­ben gelernt, unter ande­rem bei San­dra Schnei­der und dem Gestüt Schwa­bing in Ober­schleiß­heim. Jani­na Dittrich ist Pfer­de­wir­tin, Spe­zi­al­reit­wei­se Western und Vere­na Dittrich hat Pfer­de­wirt­schaft in Baden-Würt­tem­berg studiert.

Wie die bei­den aus­füh­ren, wer­den sie bei der VFD-Ver­an­stal­tung effek­ti­ve und ein­fach nach­zu­ma­chen­de Übun­gen zei­gen, die zunächst am Boden von Pferd und Mensch erlernt wer­den und anschlie­ßend auf die Arbeit unter dem Sat­tel über­tra­gen wer­den. Bei die­ser Gele­gen­heit ist es ihnen wich­tig zu zei­gen, wie man Pfer­de auf ein­fa­che Wei­se gesund erhal­ten kann, ohne dafür eine Aus­bil­dung der hohen Schu­le zu benö­ti­gen. Wie dies in der Pra­xis umzu­set­zen ist, zei­gen sie anhand eini­ger Übun­gen, die sich nach ihrer Ein­schät­zung beson­ders bewährt haben.

Zu dem Tref­fen auf dem Gelän­de des Frei­zeit­reit­stalls Scham­mels­dorf sind auch Nicht­mit­glie­der der Ver­ei­ni­gung der Frei­zeit­rei­ter und ‑fah­rer will­kom­men. Die Teil­nah­me ist kosten­los. Beginn ist um 19.00 Uhr.