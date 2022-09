Auf­bruch in die neue Kon­zert­sai­son der Hofer Symphoniker

Unter dem Mot­to „Auf­bruch“ star­ten die Hofer Sym­pho­ni­ker am Frei­tag, 23. Sep­tem­ber 2022 mit viel Élan in die neue Kon­zert­sai­son. In der Spiel­zeit 2022/23 wer­den begon­ne­ne musi­ka­li­sche Wege wei­ter ver­folgt und zugleich neue Akzen­te gesetzt. Zu hören ist eine Viel­falt an beein­drucken­den Orche­ster­wer­ken in einer Band­brei­te vom Barock über die Roman­tik bis ins 21. Jahrhundert.

„Ein­fach klas­sisch“ geht es bei­spiels­wei­se mit Kom­po­si­tio­nen von Mozart und Haydn zu. Außer­dem wer­den unter der bewähr­ten Lei­tung von Chri­sti­an Zacha­ri­as Sym­pho­nien und Kla­vier­kon­zer­te von Beet­ho­ven zu erle­ben sein.

Als „weib­li­chen Beet­ho­ven“ bezeich­ne­te man Emi­lie May­er, die zu ihren Leb­zei­ten im 19. Jahr­hun­dert all­seits aner­kannt war. Ihre Ton­spra­che fas­zi­niert durch pracht­vol­le melo­di­sche Einfälle.

Eine wei­te­re her­aus­ra­gen­de Kom­po­ni­stin ist Flo­rence Pri­ce. Die Urauf­füh­rung ihrer 1. Sym­pho­nie – das Werk einer afro­ame­ri­ka­ni­schen Frau – durch das Chi­ca­go Sym­pho­ny Orche­stra war im Jahr 1933 eine regel­rech­te Sen­sa­ti­on. Hans Rott galt in sei­ner Stu­di­en­zeit in Wien als „Lieb­lings­schü­ler“ von Anton Bruck­ner. Auch Gustav Mah­ler atte­stier­te dem viel zu früh ver­stor­be­nen Musi­ker des­sen Talent. Im Rah­men der Sym­pho­nie­kon­zer­te gibt es die Gele­gen­heit, die­sen Kom­po­ni­sten und die bei­den Kom­po­ni­stin­nen neu zu entdecken.

Auf eine ita­lie­ni­sche Rei­se bege­ben sich die Hofer Sym­pho­ni­ker mit Wer­ken von Ber­li­oz und Sibe­li­us. Unter dem Diri­gat des „Con­duc­tor in Resi­dence“ Her­mann Bäu­mer blicken die Musi­ke­rin­nen und Musi­ker auf den Spu­ren von Pro­ko­fi­eff und Schosta­ko­witsch zurück in das Jahr 1905. Belieb­te und dem Publi­kum ver­trau­te Künst­le­rin­nen und Künst­ler wer­den wie­der zu Gast sein.

Dar­über hin­aus wird eine Rei­he von inter­na­tio­nal erfolg­rei­chen Musi­ke­rin­nen und Musi­kern erst­mals in Hof auf­tre­ten. Die Namen der Gäste, dar­un­ter bei­spiels­wei­se die Vio­li­ni­stin Ant­je Weit­haas und die Cel­li­stin Julia Hagen, sowie das aus­führ­li­che Kon­zert­pro­gramm fin­den sich auf der Web­site des Orche­sters unter: www​.hofer​-sym​pho​ni​ker​.de.

Auch über das Sym­pho­nie­kon­zert­pro­gramm hin­aus darf sich das Publi­kum auf beson­de­re High­lights freu­en. Rund um die Weih­nachts­zeit ist für jeden Geschmack etwas dabei. Im Advent gibt es eine unter­halt­sa­me Show mit dem Titel „Stimm­pho­nie“ gemein­sam mit der a‑cap­pel­la-Band VIVA VOCE. Ein gro­ßes Ereig­nis für die gan­ze Fami­lie ist der Fern­seh­klas­si­ker „Drei Hasel­nüs­se für Aschen­brö­del“, gezeigt auf einer gro­ßen Lein­wand mit der ori­gi­na­len Film­mu­sik, live gespielt von den Hofer Sym­pho­ni­kern. Im Neu­jahrs­kon­zert wird zum musi­ka­li­schen „Mas­ken­ball“ gela­den. Rich­tig kul­tig wird es, wenn das Orche­ster die Musik von „Star Wars“ zu dem Kino-Film zum Klin­gen bringt.

Die Klang­Ma­nu­fak­tur wird zur Spiel­stät­te von vier abwechs­lungs­rei­chen Kam­mer­kon­zert­pro­gram­men. Fort­ge­setzt wer­den zudem die Kon­zer­te für jun­ge Men­schen. Durch das Fami­li­en­kon­zert im Febru­ar führt der aus dem „Tiger­en­ten­club“ bekann­te Mode­ra­tor Mal­te Arko­na. Im März reist der Kla­ri­net­tist Naf­tu­le in das Land Sin­fo­nien und erlebt dort aller­hand Abenteuer.

Ende April führt der Inter­na­tio­na­le Vio­lin­wett­be­werb Hen­ri Mar­teau wie­der hoch­be­gab­te Vio­li­ni­sten und Vio­li­ni­stin­nen aus der gan­zen Welt nach Ober­fran­ken. Wie in der Ver­gan­gen­heit haben die Hofer Sym­pho­ni­ker die orga­ni­sa­to­ri­sche Gesamt­lei­tung für den Wett­be­werb über­nom­men, der unter der Trä­ger­schaft des Bezirks Ober­fran­ken stattfindet.

Tickets für Ein­zel­ver­an­stal­tun­gen sowie Kon­zert­abon­ne­ments sind Kar­ten­bü­ro unter 09281 7200- 29 erhältlich.