Am Sams­tag, den 24. Sep­tem­ber ab 14.30 Uhr Nähe Pflanz­gar­ten (Hohe War­te) fin­det der 29. Herbst­lauf des DAV Bay­reuth mit einer Strecke von 5 km, 10 km oder Wal­king 5 km statt. Mit­ma­chen kann jeder – Kin­der, Jugend, Frau­en, Män­ner. Aus­führ­li­che Infor­ma­tio­nen gibt es auch wäh­rend der Öff­nungs­zei­ten durch die Geschäfts­stel­le. Ver­pfle­gung wie Tee, alko­hol­frei­es Bier, Mine­ral­was­ser, Äpfel, Bana­nen usw. im Ziel­raum. Dusch­mög­lich­keit wird am Start bekannt gege­ben. Die Sie­ger­eh­rung beginnt ab 16:30 Uhr in der Gast­stät­te am Sport­platz TSV Bind­lach. Jeder Teil­neh­mer erhält ein T‑Shirt. Es wer­den vie­le Sach­prei­se ver­lost. Start­geld: 12 Euro, Kin­der bis einschl. 12 Jah­re 6 Euro zahl­bar per Last­schrift mit der Anmel­dung. Nach­mel­de­ge­bühr 5 Euro (bei Anmel­dung am Start)!

Sam­mel­mel­dun­gen mög­lich! Anmel­dun­gen sind bis Frei­tag, 23. Sep­tem­ber 2022 mög­lich: my​.race​re​sult​.com/​2​0​0​4​57/