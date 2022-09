Strom­erzeu­gung durch Pho­to­vol­ta­ik­an­la­gen auf Dächern – Kosten­frei­er Info­abend der Kli­ma- und Ener­gie­agen­tur Bam­berg am 12. Okto­ber 2022 in Walsdorf

Deutsch­land will kli­ma­neu­tral und unab­hän­gi­ger von Ener­gie­im­por­ten wer­den. Das gelingt nur durch einen kon­se­quen­ten Umbau unse­rer Ver­sor­gungs­sy­ste­me auf erneu­er­ba­re Ener­gien, mehr Ener­gie­ein­spa­run­gen und ‑effi­zi­enz.

In den letz­ten Jah­ren haben sich Tech­ni­ken und Ener­gie­ef­fi­zi­enz zur Strom­erzeu­gung aus Son­ne stark ver­bes­sert. Doch wie ist der gegen­wär­ti­ge Stand der Tech­nik? Wie ist die Vor­ge­hens­wei­se zum Bau einer Pho­to­vol­ta­ik­an­la­ge auf pri­va­ten Dächern oder Scheu­nen? Wie wirt­schaft­lich ist der­zeit eine PV – Anlage?

Im Rah­men einer Abend­ver­an­stal­tung bie­ten die Kli­ma- und Ener­gie­agen­tur der Stadt und des Land­krei­ses Bam­berg und die Gemein­de Wals­dorf den Bür­ge­rin­nen und Bür­gern die Mög­lich­keit, sich vor Ort zu informieren.

Die Vor­trä­ge „Strom­erzeu­gung durch Pho­to­vol­ta­ik­an­la­gen auf Dächern“ fin­den am Mitt­woch, 12.Oktober 2022 um 19 Uhr in der Her­zogs­cheu­ne, Bam­ber­ger Stra­ße 9 in der Gemein­de Wals­dorf statt.

Alle inter­es­sier­ten Bür­ge­rin­nen und Bür­ger sind recht herz­lich ein­ge­la­den. Die Vor­trä­ge und das Infor­ma­ti­ons­ma­te­ri­al sind kosten­frei – eine Anmel­dung ist nicht erforderlich.