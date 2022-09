17 Bür­ger bekun­den Inter­es­se an der Aus­bil­dung zur Einsatzkraft

„Die Anstren­gun­gen der letz­ten Wochen in Form von Pla­ka­ten, Fly­ern, Pres­se, Social Media und per­sön­li­cher Anspra­che haben sich gelohnt.“, berich­tet Kom­man­dant Seba­sti­an Beck über die Anstren­gun­gen der Feu­er­wehr Röt­ten­bach um Quer­ein­stei­ger für den Dienst in der Feu­er­wehr zu fin­den. Zum Infor­ma­ti­ons­nach­mit­tag konn­te er mit sei­ner Mann­schaft vie­le Inter­es­sier­te und sogar ein Fern­seh­team begrü­ßen. Belohnt wur­den die Kame­ra­den mit 17 direk­ten Zusa­gen für den Ein­stieg in die Aus­bil­dung, mitt­ler­wei­le sind sogar noch ein­zel­ne Nach­rücker zu ver­zeich­nen. „Unse­re Türen ste­hen Inter­es­sier­ten immer offen“ ermu­tigt Andre­as War­ter als Stell­ver­tre­ten­der Kom­man­dant die Mitbürger.

Eine erste Grup­pe hat bereits ihre Aus­rü­stung und eine Füh­rung durch das Gerä­te­haus und die Fahr­zeu­ge erhal­ten. Für die näch­sten steht dies am 28.09.2022 um 19:00 Uhr an.