Die Erleb­nis- und Genuss­wan­de­rung „Wil­der Jura“ mit dem Weis­mai­ner Jagd­päch­ter Frank Will wird auf den 2. Okto­ber 2022 ver­scho­ben. Wer teil­neh­men möch­te und beim Durch­strei­fen des Reviers mehr über die natür­li­chen Lebens­räu­me wild­le­ben­der Tie­re und Pflan­zen erfah­ren möch­te, kann sich zu die­ser span­nen­den und genuss­rei­chen Wan­de­rung bis spä­te­stens 25. Sep­tem­ber 2022 unter www​.vhs​-lif​.de oder tele­fo­nisch in der Tou­rist Infor­ma­ti­on in Weis­main unter 09575 9220–11 anmelden.

Die Tour (Teil­nah­me­ge­bühr) dau­ert ca. 4 Stun­den und beinhal­tet neben der Exper­ten­füh­rung eine Wild­ver­ko­stung und ein klei­nes Geschenk.