Der KAB Kreis­ver­band Peg­nitz, lädt am 8. Okto­ber, nach lan­ger Coro­na­pau­se erst­mals wie­der zu einer Tages­fahrt im Herbst ein.

Der geplan­te Tages­ab­lauf bie­tet sowohl Infor­ma­ti­ves, Ent­span­nen­des, Nach­denk­li­ches aber auch die lan­ge ver­miss­te Mög­lich­keit zum Aus­tausch. Die Bus­ge­mein­schaft wird an die­sem Tag unter ande­rem die Lebens­ge­mein­schaft Münz­ing­hof und die KZ Gedenk­stät­te Hers­bruck besu­chen. Aber auch für Leib und Wohl wird an die­sem Tag in regio­na­ler Gastro­no­mie gesorgt werden.

Der Bus star­tet um 8:30 Uhr in Peg­nitz und wird gegen 20:00 Uhr die Fahrt auch in Peg­nitz been­den. Für KAB Mit­glie­der kostet die Fahrt incl. der Ein­trit­te 18,00 €, für Nicht-Mit­glie­der 22,00 €. Kosten für Essen und Nach­mit­tags­kaf­fee sind nicht enthalten.

Anmel­dun­gen neh­men ent­ge­gen: Klaus Eckert, Tel: 09243, Frank Wag­ner, Tel.: 092418081747 sowie das Büro der KAB in Bam­berg, Tel.: 095191691–0.