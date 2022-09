LINI­EN 284, 285, 294/S UND N29

Wegen Erneue­rung der Fahr­bahn­decke auf der Paul-Gos­sen-Stra­ße/­Teil­be­reich Äuße­re-Brucker-Stra­ße kommt es bis vor­aus­sicht­lich Anfang Novem­ber 2022 zu erheb­li­chen Ände­run­gen der oben genann­ten Lini­en­ver­läu­fe. Die Bau­maß­nah­me ist in zwei Bau­pha­sen unter­teilt. Der erste Bau­ab­schnitt betrifft den süd­li­chen Abschnitt der Paul-Gos­sen-Stra­ße und einen Teil­be­reich der Äuße­ren Brucker Stra­ße und beginnt am Diens­tag, 13. Sep­tem­ber 2022 mit Betriebs­be­ginn bis vor­aus­sicht­lich Mon­tag, 10. Okto­ber 2022 bis Betriebs­en­de. Der Wech­sel auf die zwei­te Bau­pha­se fin­det vor­aus­sicht­lich am Diens­tag, 11. Okto­ber 2022 unter lau­fen­dem Ver­kehr statt und kann zu kurz­fri­sti­gen ver­kehr­li­chen Behin­de­run­gen auf der Paul-Gos­sen-Stra­ße führen.

In der ersten Bau­pha­se fah­ren unse­re Stadt­bus­li­ni­en fol­gen­de geän­der­te Strecken­füh­run­gen. Die Lini­en 284, 285 und N29 füh­ren Rich­tung Bruck ab der Hal­te­stel­le Am Anger über die Paul-Gos­sen-Stra­ße, Leip­zi­ger Stra­ße, Dres­de­ner Stra­ße und Für­ther Stra­ße zur Hal­te­stel­le Bruck Kir­che. Die Linie 294 fährt in bei­den Fahrt­rich­tun­gen über die Paul-Gos­sen-Stra­ße, Gün­ther-Scha­row­sky-Stra­ße und Felix-Klein-Stra­ße zur Hal­te­stel­le Bruck Kir­che. In Rich­tung Innen­stadt fährt die Linie 284 ab dem Brucker Bahn­hof über die Gün­ther-Scha­row­sky-Stra­ße, Paul-Gos­sen-Stra­ße und Äuße­re-Brucker-Stra­ße zur Hal­te­stel­le Am Anger. Die Linie 285 führt ab der Hal­te­stel­le Bruck Kir­che über die Felix-Klein-Stra­ße, Gün­ther-Scha­row­sky-Stra­ße, Paul-Gos­sen-Stra­ße, Äuße­re Brucker Stra­ße zur Hal­te­stel­le Am Anger.

Unse­re Linie N29 Rich­tung Huge­not­ten­platz bedient ab der Hal­te­stel­le Felix-Klein-Stra­ße dann das For­schungs­zen­trum, die S‑Bahn Hal­te­stel­le Paul-Gos­sen-Stra­ße und fährt wei­ter zur Ori­gi­nal­hal­te­stel­le Äuße­re Brucker Stra­ße. Die Hal­te­stel­len im Bereich der süd­li­chen Äuße­ren-Brucker-Stra­ße, Lang­feld­stra­ße und die Hal­te­stel­le Schor­lach­stra­ße stadt­ein­wärts kön­nen nicht bedient wer­den. Ersatz­hal­te­stel­len sind in der Leip­zi­ger Stra­ße, Dres­de­ner Stra­ße und Felix-Klein-Stra­ße eingerichtet.

Die­se Bau­maß­nah­me ist in den Fahr­plä­nen unse­rer Stadt­bus­li­ni­en ein­ge­ar­bei­tet. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen und Fahr­wegskiz­zen fin­den Sie unter www​.estw​.de/​a​k​t​u​e​l​l​e​s​-​u​m​l​e​i​t​u​n​gen