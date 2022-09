Die sechs Bran­den­bur­gi­schen Kon­zer­te in der Kon­zert­hal­le Bamberg

J.S. Bach: Bran­den­bur­gi­sche Kon­zer­te I‑VI am Sonn­tag, 18. Sep­tem­ber 2022, um 17 Uhr im Joseph-Keil­berth-Saal der Kon­zert­hal­le Bamberg

Der Musik­ver­ein Bam­berg e.V. prä­sen­tiert am Sonn­tag, dem 18. Sep­tem­ber 2022, um 17 Uhr, im Joseph-Keil­berth-Saal der Kon­zert­hal­le Bam­berg zum Sai­son­auf­takt ein Kon­zert der abso­lu­ten Spit­zen­klas­se. Dabei ste­hen die bekann­ten sechs Bran­den­bur­gi­schen Kon­zer­te von J. S. Bach auf dem Pro­gramm. Die sechs Kon­zer­te über­zeu­gen durch ihre hohe struk­tu­rel­le Viel­falt sowie mit einer Sti­li­stik, die einer­seits ganz auf der Höhe der Barock­zeit, ande­rer­seits zukunfts­wei­send ist. Cha­rak­te­ri­stisch für die Wer­ke ist eine extrem facet­ten­rei­che Instru­men­tie­rung, mal mit strah­len­den Horn- und Trom­pe­ten­klän­gen, mal mit der Deli­ka­tes­se tie­fer Streich­in­stru­men­te als Soli­sten­grup­pe. Da die­se Kon­zer­te eine Viel­zahl an ver­sier­ten Vir­tuo­sen benö­ti­gen, ist die Auf­füh­rung der Samm­lung in Gän­ze eine Seltenheit.

Das Barock­ensem­ble Le Con­cert Lor­rain, das selbst aus füh­ren­den Per­sön­lich­kei­ten der euro­päi­schen Alte Musik-Sze­ne besteht, konn­te für das Kon­zert in der Kon­zert­hal­le Bam­berg gewon­nen wer­den. Neben dem Barock­trom­pe­ter Gabrie­le Cas­so­ne, dem Tra­vers­flö­ti­sten Alexis Kos­sen­ko, dem Vio­li­ni­sten Jesús Meri­no Ruiz, der zugleich der Kon­zert­mei­ster ist, konn­ten wei­te­re, in der Sze­ne bekann­te, hoch­ran­gi­ge Soli­sten für das Kon­zert gewon­nen wer­den. Mit ihren histo­ri­schen Instru­men­ten zau­bern die Musi­ker einen ganz beson­de­ren Klang in den Joseph-Keil­berth-Saal der Kon­zert­hal­le Bam­berg und machen die Auf­füh­rung zu einem unver­gess­li­chen Klang­er­leb­nis. Die Lei­tung hat Ste­phan Schultz.

Aus­füh­ren­de: Le Con­cert Lor­rain, Lei­tung: Ste­phan Schultz

Kon­zert­hal­le Bam­berg Muß­stra­ße 1 96047 Bamberg

Ver­an­stal­ter: Musik­ver­ein Bam­berg e.V.

Kar­ten­vor­ver­kauf

Kar­ten für die­se Ver­an­stal­tung zu 30 Euro (ermä­ßigt 8 Euro) erhal­ten Sie beim

BVD Kar­ten­ser­vice

Lan­ge Stra­ße 39/41, 96047 Bamberg

Tel. 0951/ 980 82 20, Fax 0951/980 82 30

E‑Mail: info@​bvd-​ticket.​de

Inter­net: www​.bvd​-ticket​.de

Geschäfts­zei­ten: Mo.-Fr. 9.00–18.00 Uhr und an der Abend­kas­se (1 Stun­de vor Konzertbeginn).

Mit­glied­schaft im Musik­ver­ein Bamberg

Ger­ne kön­nen Sie auch Mit­glied des Musik­ver­eins Bam­berg e.V. wer­den. Die Anmel­dung erfolgt eben­falls über den BVD Kar­ten­ser­vice. Die Mit­glieds­kar­te gilt als Kon­zert­abon­ne­ment und berech­tigt zum Besuch aller sie­ben Sai­son­kon­zer­te. Sie ist beim Betre­ten des Kon­zert­saa­les vorzuzeigen.

Jah­res­bei­trag 2022/2023

1 erwach­se­nes Mit­glied € 145.-

Fami­lie mit 2 Erwach­se­nen € 245.-

Schü­ler, Stu­die­ren­de und Jugend­li­che in der Aus­bil­dung (bis 27 Jah­re, Aus­weis) € 30.-