Bayreuth feiert das Herbstfest vom 16. bis 25. September 2022

Bay­reu­ther Herbst­fest vom 16. – 25. Sep­tem­ber 2022

Der Ver­an­stal­tungs­som­mer 2022 neigt sich dem Ende zu und die Bay­reuth Mar­ke­ting & Tou­ris­mus GmbH gibt noch­mal alles, um den Herbst anstän­dig zu begrü­ßen. Vom 16. bis 25. Sep­tem­ber sind ins­be­son­de­re alle Fein­schmecker und Volks­fest-Begei­ster­te herz­lichst auf den Bay­reu­ther Volks­fest­platz ein­ge­la­den. Denn beim Bay­reu­ther Herbst­fest fin­den Sie alles, was das Herz begehrt!

Mit dem Schwer­punkt auf Kuli­na­rik kom­men unse­re hung­ri­gen Gäste garan­tiert nicht zu kurz. Gebo­ten wird von typisch frän­ki­scher Imbiss­wa­re, Piz­za und Por­chet­ta über Fisch bis hin zu hoch­wer­ti­gem Sonn­tags­bra­ten und mexi­ka­ni­schem Style eini­ges. Für den klei­nen Snack zwi­schen­durch gibt es natür­lich auch Kar­tof­feltwi­ster, Chur­ros, Eis und aller­lei Süß­wa­ren. Zudem laden Sie gleich fünf ver­schie­de­ne Bier­gär­ten ein zum gemüt­li­chen Bei­sam­men­sein, zum Ver­wei­len und Genie­ßen. Um den Gästen eine sol­che kuli­na­ri­sche Viel­fäl­tig­keit bie­ten zu kön­nen, unter­stüt­zen in die­sem Jahr auch ört­li­che Gastro­no­men das Fest.

Damit das Fest eine fei­ne Wür­ze bekommt, dür­fen Sie sich auch auf ein paar volks­fest­ty­pi­sche Geschäf­te wie den Auto­scoo­ter und den Musik Express freu­en. Außer­dem dür­fen wir auch den Enter­tai­ner wie­der auf dem Volks­fest­platz begrü­ßen. Erst­ma­lig in Bay­reuth steht der Glasirr­gar­ten Hap­py Hour.

Den klei­nen Gästen win­ken das Pira­ten-Jum­ping und das Karus­sell Korns Fan­ta­sti­sche Zir­kus­welt. Außer­dem las­sen auch der Jet-Lif­ter und die klei­ne Ach­ter­bahn Cir­cus Train alle Kin­der­her­zen höher­schla­gen. Neu in die­sem Jahr ist, dass die schau­stel­ler­ty­pi­schen Kin­der­at­trak­tio­nen durch eine Hüpf­burg Area ergänzt wer­den. Hier kön­nen sich Kin­der und Kind geblie­be­ne auf einen gan­zen Bereich vol­ler auf­re­gen­der Hüpf­bur­gen­par­cours freuen.

Tol­le Prei­se kann man mit etwas Glück beim Beverly´s Spiel­pa­ra­dies losen. Wer dann lie­ber auf Geschick­lich­keit setzt, darf sich bei den Schieß­bu­den Sport­hal­le und Treff­punkt messen.

Am Mitt­woch, den 21. Sep­tem­ber dür­fen sich die Gäste auf den Fami­li­en­tag und damit auf redu­zier­te Prei­se an allen Geschäf­ten freu­en. Außer­dem wird es am vor­letz­ten Ver­an­stal­tungs­tag, am Sams­tag, den 24. Sep­tem­ber ein gro­ßes Bril­lant­feu­er­werk geben.

Der Ein­tritt ist für alle Besu­cher kostenlos.

Der Fest­be­trieb geht täg­lich von 14:00 bis 22:00 Uhr, frei­tags und sams­tags sogar bis 23:00 Uhr.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen fin­den Sie unter www​.bay​reuth​-tou​ris​mus​.de/​h​e​r​b​s​t​f​est.