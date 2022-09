Kli­ma­ent­scheid Bay­reuth: “Kein Abriss des Stadt­bads unter dem Deck­man­tel des Kli­ma­schut­zes”

Die Stadt­wer­ke Bay­reuth wol­len den Aus­bau der Fern­wär­me in Bay­reuth vor­an­trei­ben und gekop­pelt an die bestehen­de Heiz­zen­tra­le in der Kolpingstraße…