Das Stan­des­amt der Stadt Bay­reuth bie­tet im Jahr 2023 wie­der meh­re­re Ter­mi­ne für Sams­tags-Trau­un­gen im außer­ge­wöhn­li­chen Ambi­en­te an. Mög­lich ist dies im bar­rie­re­frei­en Histo­ri­schen Sit­zungs­saal des Alten Rat­hau­ses, im Son­nen­tem­pel in der Ere­mi­ta­ge und im Roko­ko­saal bezie­hungs­wei­se in der eben­falls bar­rie­re­frei­en Säu­len­hal­le des Schlos­ses Carolinenruhe.

Die Trau­un­gen fin­den jeweils in der Zeit von 10 bis 12 Uhr statt und sind auf­wands­be­dingt mit zusätz­lich Gebüh­ren ver­bun­den. Hier die Ter­mi­ne für die Sams­tags-Trau­un­gen des kom­men­den Jah­res im

Einzelnen:

2023 im Histo­ri­scher Sit­zungs­saal: 25. März, 22. April, 20. Mai, 23.

Sep­tem­ber und 14. Oktober.

2023 Son­nen­tem­pel in der Ere­mi­ta­ge: 17. Juni, 15. Juli und 19. August.

2023 Roko­ko­saal bezie­hungs­wei­se Säu­len­hal­le im Schloss

Caro­li­nen­ru­he: 27. Mai, 24. Juni, 22. Juli und 26. August