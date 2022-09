Das Ende der Frei­bad­sai­son endet am 11. Sep­tem­ber 2022 und im Anschluß, 13. Sep­tem­ber 2022, öff­net das Bay­reu­ther Stadt­bad. Am 18. Sep­tem­ber 2022 lädt noch mal der Hun­de­ba­de­tag im Kreu­zer ein.

BAY­REUTH – Der Som­mer neigt sich dem Ende zu – damit steht am Sonn­tag (11. Sep­tem­ber 2022) auch der letz­te Bade­tag im Kreuz­stein­bad vor der Tür. Harald Schmidt, Bäder­lei­ter bei den Stadt­wer­ken Bay­reuth, ist zufrie­den mit den zurück­lie­gen­den Mona­ten: „Das Wet­ter war gera­de in den ver­gan­ge­nen bei­den Mona­ten toll. Ins­ge­samt haben rund 140.000 Bade­gä­ste unser Kreu­zer besucht. Die Zah­len sind noch nicht fix, aber schon jetzt steht fest, dass es deut­lich mehr als in den bei­den Jah­ren davor waren, die wir nur unter Coro­na-Auf­la­gen öff­nen durf­ten.“ Zum Ver­gleich: Im Vor­jahr waren es 80.000 Besu­cher – im ersten Coro­na-Jahr 2020 sogar nur rund 50.000 Gäste. Das Vor-Coro­na-Niveau habe man zwar nicht ganz errei­chen kön­nen, Schmidt gibt sich den­noch zuver­sicht­lich: „In den ver­gan­ge­nen bei­den Jahr­zehn­ten hat sich das Frei­zeit­ver­hal­ten der Men­schen ver­än­dert und seit kur­zem gibt es den unge­bro­che­nen Trend zum Pool im eige­nen Gar­ten. Wir sind aber den­noch davon über­zeugt, dass wir den Men­schen in Bay­reuth und der Regi­on ein tol­les Ange­bot bie­ten und glau­ben, dass wir auch ver­lo­ren gegan­ge­ne Gäste wie­der zurück­ge­win­nen können.“

Das Ende der Frei­bad­sai­son betrifft auch die Kneipp­an­la­ge neben dem Frei­luft­bad in der Bür­ger­reuth. Am Mon­tag (12. Sep­tem­ber 2022) geht sie, eben­so wie das Kreuz­stein­bad, in die Winterpause.

End­lich wie­der öff­nen kann das Stadt­bad. Erst­mals kön­nen Besu­cher dort am Diens­tag (13. Sep­tem­ber 2022) baden. „Nach den Som­mer­mo­na­ten, in denen wir mit Per­so­nal­knapp­heit zu kämp­fen hat­ten, freut uns das beson­ders“, sagt Harald Schmidt. „Da das Kreu­zer dann geschlos­sen haben wird, ste­hen uns wie­der genü­gend Mit­ar­bei­ter zur Verfügung.“

Die Öff­nungs­zei­ten des Stadt­ba­des fin­den sich unter stadt​wer​ke​-bay​reuth​.de/​s​t​a​d​t​bad.