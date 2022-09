Wie die all­ge­mein­bil­den­den Schu­len star­tet auch die Städ­ti­sche Musik­schu­le Bam­berg am Diens­tag, 13. Sep­tem­ber 2022, in das neue Schul­jahr 2022/2023. An der zweit­größ­ten öffent­lich getra­ge­nen Musik­schu­le Ober­fran­kens wer­den über 1400 Schü­ler von 53 Fach­lehr­kräf­ten unter­rich­tet. Wäh­rend in den beson­ders stark nach­ge­frag­ten Fächern wie Vio­li­ne, Kla­vier und Gitar­re War­te­li­sten abge­baut und mehr Kin­der auf­ge­nom­men wer­den konn­ten, besteht in den Fächern Block­flö­te, Fagott, Key­board, Kon­tra­bass und Oboe sowie in eini­gen Grup­pen der Ele­men­ta­ren Musik­pra­xis und in den Eltern-Kind-Grup­pen noch kurz­fri­stig die Mög­lich­keit zur Anmeldung.

Neue Koope­ra­ti­ons­part­ner aus dem Bereich der Kin­der­ta­ges­stät­ten sind die Ein­rich­tun­gen „BibER­BAn­de“ und „Arche Noah“. Drei neue Lehr­kräf­te wer­den das Kol­le­gi­um ab sofort ver­stär­ken: Nico Nesy­ba im Fach Vio­lon­cel­lo, Ste­phan Gold­bach im Fach Kon­tra­bass sowie Falk Krau­se im Fach Oboe. Des wei­te­ren absol­viert Fin­ja Opel sei 1. Sep­tem­ber ein Frei­wil­li­ges Sozia­les Jahr Kul­tur an der Musikschule.

Auf­grund des Groß­pro­jekts „Was­ser 2025 – Michels­berg“ ist die Durch­fahrt „Michels­berg“ für den all­ge­mei­nen Fahr­zeug­ver­kehr gesperrt. Fuß­läu­fi­ge Erreich­bar­keit zur Musik­schu­le ist aber laut Bau­stel­len­pla­nung immer gewähr­lei­stet. Auch die Bus­li­ni­en 910 und 913 ver­keh­ren aktu­ell wie gewohnt. Kraft­fahr­zeu­ge gelan­gen über den Jakobs­berg und „Am Bund­leshof“ zur Musik­schu­le. Neu ange­mel­de­te Schü­le­rin­nen und Schü­ler, die im Juli die Zusa­ge für einen Unter­richts­platz erhal­ten haben, wer­den in den näch­sten Tagen von ihrer zuge­teil­ten Lehr­kraft kon­tak­tiert, damit der Unter­richt star­ten kann.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen sind im Sekre­ta­ri­at der Städt. Musik­schu­le, St.-Getreu-Str. 14, Tel. 509960 sowie im Inter­net unter www​.musik​schu​le​.bam​berg​.de erhältlich.