Streu­obst­wie­sen gehö­ren zu den arten­reich­sten Ele­men­ten unse­rer Kul­tur­land­schaft. Nicht nur der ver­schie­de­nen Obst­sor­ten wegen, son­dern auch wegen der Art und Wei­se, wie sie gepflegt wer­den und was an Lebens­räu­men für Klein­säu­ger wie den Her­me­lin oder für Insek­ten und Vögel gebo­ten ist. Das ist auch der Grund, war­um die Streu­obst­wie­sen im Zuge der ver­schie­de­nen Kli­ma­schutz-Initia­ti­ven so stark in den Fokus kom­men und unter­stützt wer­den, erläu­tert der Kreis­fach­be­ra­ter für Gar­ten­bau, Micha­el Stromer.

Lei­der set­zen die lan­gen Trocken­pe­ri­oden und die vie­len hei­ßen Tage auch unse­ren Obst­wie­sen zu. Jeder, der in den ver­gan­ge­nen Jah­ren Jung­bäu­me gepflanzt hat, kam um ein zeit­in­ten­si­ves Wäs­sern nicht her­um. Aber auch den Alt­bäu­men sind Dür­re­stress, aus­trock­nen­de Böden und sin­ken­de Grund­was­ser­stän­de anzu­mer­ken. Die vie­len Son­nen­stun­den brin­gen zwar süße und aro­ma­ti­sche Zwetsch­gen, Bir­nen und Äpfel her­vor, aber der star­ke Obst­fall der ver­gan­ge­nen Wochen und der teil­wei­se schon hef­ti­ge Laub­fall zei­gen, dass die Bäu­me sich nicht gut ver­sor­gen konnten.

Nach der sehr guten Ern­te im ver­gan­ge­nen Jahr war in unse­rer Regi­on ohne­hin heu­er mit kei­nen gro­ßen Men­gen zu rech­nen, so Kreis­fach­be­ra­ter Micha­el Stro­mer. Gera­de bei den alten Obst­sor­ten ist die Alternanz, also star­ke Schwan­kun­gen bei Erträ­gen, weit ver­brei­tet. Das passt zwar nicht zu unse­rem Stre­ben nach Opti­mie­rung und Maxi­mie­rung und wur­de des­halb bei den Erwerbs­sor­ten mög­lichst her­aus­ge­züch­tet. Aber dafür sind die alten Sor­ten wider­stands­fä­hi­ger und weni­ger all­er­gie­aus­lö­send – Stich­wort Gen­pool – und haben geschmack­lich mehr Charakter.

Was sind eigent­lich „alte Sor­ten“? Dafür gibt es kei­ne genaue Defi­ni­ti­on, aber vie­le Sor­ten, die gän­gi­ger­wei­se dazu­ge­zählt wer­den, sind kaum älter als 100 bis 150 Jah­re. Die Lands­ber­ger Renet­te bei­spiels­wei­se, ein bei uns belieb­ter Apfel, des­sen Früch­te lan­ge wie gel­be Leuch­ten im Baum hän­gen blei­ben, ist erst 1850 in Lands­berg an der Wart­he (heu­te Polen) erst­mals beschrie­ben. Und auch der Bos­koop wur­de erst 1856 in der gleich­na­mi­gen Ort­schaft in den Nie­der­lan­den gefunden.

Da ist der Wel­schis­ner, einer der besten Lager­äp­fel, mit sei­nen gut 400 Jah­ren ein ech­ter Opa unter den Apfel­sor­ten. Bei den Bir­nen ist es ähn­lich: Die „Grä­fin von Paris“ wur­de um 1885 in Frank­reich gezüch­tet und die „Kon­fe­renz-Bir­ne“ ist – wie vie­le ande­re auch – ein Zufalls­säm­ling des aus­ge­hen­den 19. Jahrhunderts.

Der Begriff „Streu­obst“ ist übri­gens eben­falls ver­gleichs­wei­se jung. Er kam erst nach dem Zwei­ten Welt­krieg auf und wur­de etwas ver­ächt­lich für die als rück­stän­dig erach­te­te Hoch­stamm­er­zie­hung und für die über die Wie­sen „ver­streu­te“ Pflan­zung der Bäu­me ver­wen­det. Da erschien die Obst­plan­ta­ge mit klei­nen Bäu­men in stren­gen und engen Rei­hen wesent­lich fort­schritt­li­cher. Und auch heu­te noch ist im Han­del Obst aus Plan­ta­gen wesent­lich ein­fa­cher und bes­ser abzu­set­zen als „Streu­obst“ – Arten­viel­falt und Kli­ma­schutz hin- oder her.

Des­halb als „Umwelt­tipp“: Pflan­zen und pfle­gen Sie selbst Obst­bäu­me oder kau­fen Sie ihr Obst regio­nal beim Land­wirt, Obst­bau­ern oder Direkt­ver­mark­ter, zum Bei­spiel bei einem der Obst­märk­te, die in den näch­sten Wochen in unse­rer Regi­on stattfinden.