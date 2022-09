Der Staf­fel­berg ist vor allem im Som­mer ein belieb­tes Aus­flugs­ziel. In den ver­gan­ge­nen Jah­ren ist der Frei­zeit­druck grö­ßer gewor­den. Als gemein­sa­me Akti­on der Stadt Bad Staf­fel­stein, der Tou­ris­mus­re­gi­on Ober­main-Jura, der Natur­schutz­be­hör­den und vor allem der Gebiets­be­treue­rin und der Ran­ge­rin wur­de die Besu­cher­len­kung jetzt angepasst.

Ver­schie­de­ne Maß­nah­men sol­len in dafür sor­gen, dass in Zukunft Wan­de­rer und Rad­fah­rer den Berg der Fran­ken genie­ßen kön­nen und das Natur­schutz­ge­biet aber gleich­zei­tig geschont wird. Um die Ver­hal­tens­re­geln sicht­bar zu machen, wur­de dazu die Schutz­be­schil­de­rung erneu­ert. „Share the Trail“-Schilder (Über­setzt: „Tei­le den Weg“) wei­sen ent­lang des Haupt­we­ges dar­auf hin, dass sich Rad­fah­rer und Fuß­gän­ger den Weg tei­len und for­dern zur gegen­sei­ti­gen Rück­sicht­nah­me auf.

Sen­si­ble und gefähr­li­che Berei­che sind für Rad­ler im Bereich des Staf­fel­ber­ges tabu. Das gilt auch für die mei­sten Wan­der­we­ge. Der zuge­las­se­ne Weg durchs Natur­schutz­ge­biet führt von Roman­s­thal auf der befe­stig­ten Stra­ße hin­auf zum Haupt­weg, der von Vier­zehn­hei­li­gen kommt.

Ein beque­mes Errei­chen des Pla­teaus ist hier garan­tiert. Für den Bier­gar­ten­be­such kön­nen die Räder dann an der Klau­se abge­stellt wer­den. Hier wird künf­tig noch ein Rad­stän­der das Abstel­len sicher und kom­for­ta­bler machen. Auch für einen Spa­zier­gang ist das Abstel­len der Räder erfor­der­lich, denn der Weg ums Pla­teau darf nur zu Fuß erkun­det werden.

„Ich freue mich, dass wir es mit wenig Auf­wand allen Besu­chern ermög­li­chen, auf schö­nen Wegen den Staf­fel­berg zu errei­chen und gleich­zei­tig die Natur schüt­zen“, freut sich Land­rat Chri­sti­an Meiß­ner. „Wich­tig ist dabei, dass Ran­ger und Gebiets­be­treu­er regel­mä­ßig vor Ort sind und Besu­cher anspre­chen und infor­mie­ren“, gibt der Land­rat zu bedenken.

Wer sich über das rich­ti­ge Ver­hal­ten schon vor dem Besuch des Ber­ges infor­mie­ren möch­te, dem sei­en klei­ne Video­clips emp­foh­len. Schü­ler der Vik­tor-von-Schef­fel Real­schu­le zei­gen dar­in, was im Natur­schutz­ge­biet gilt. Die Clips ste­hen in Kür­ze auf den Home­pages des Land­krei­ses Lich­ten­fels, der Stadt Bad Staf­fel­stein und des Natur­parks Frän­ki­sche Schweiz zur Verfügung.

Für sport­lich ambi­tio­nier­te Moun­tain­bi­ker, denen die Pfa­de rund um den Berg der Fran­ken ver­wehrt sind, gibt es im „Got­tes­gar­ten“ noch ande­re Mög­lich­kei­ten. Am Krap­pen­berg bei Degen­dorf gibt es einen Trail, der in Zusam­men­ar­beit mit den Staats­for­sten ent­stan­den ist, ein soge­nann­ter „Flow­trail“ ist im Ban­zer Wald, in Zusam­men­ar­beit mit dem Her­zog­lich Baye­ri­schen Forst­gut ent­stan­den. Der Land­kreis Lich­ten­fels plant dar­über hin­aus, wei­te­re attrak­ti­ve Rou­ten zu erschlie­ßen, die auch abseits vom Staf­fel­berg Spaß machen.