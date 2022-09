Fahr­plan­wech­sel zum 13. Sep­tem­ber 2022

Zum Schul­jah­res­be­ginn ab dem 13. Sep­tem­ber 2022 gibt es fol­gen­de Ände­run­gen in den Fahr­plä­nen des Öffent­li­chen Per­so­nen­nah­ver­kehrs im Land­kreis Forch­heim. Auf Linie 217 wird die Fahrt um 7:39 Uhr von Affal­ter­bach nach Igen­s­dorf an Mo-Fr an Schul­ta­gen mit einem zusätz­li­chen Bus ver­stärkt. Die­ser beginnt mit Pet­ten­sie­del Mit­te um 7:40 Uhr, Pet­ten­sie­del Dros­sel­hof um 7:41 Uhr, und endet in Igen­s­dorf an der Hal­te­stel­le Neue Schu­le um 7:49 Uhr.

Eben­so wird die Fahrt um 6:55 Uhr von Affal­ter­bach nach Grä­fen­berg an Mo-Fr an Schul­ta­gen mit einem zusätz­li­chen Bus ver­stärkt. Die­ser beginnt mit Pet­ten­sie­del Mit­te um 6:56 Uhr, Pet­ten­sie­del Dros­sel­hof um 6:57 Uhr, und endet in Grä­fen­berg am Schul­zen­trum um 7:18 Uhr. Somit besteht für Schü­ler aus Pet­ten­sie­del eine zusätz­li­che Ver­bin­dung zu der Schu­le in Igen­s­dorf und zur Real- und Mit­tel­schu­le in Gräfenberg.

Auf Linie 231 wird die neue Hal­te­stel­le Voi­gen­dorf Aus­sied­ler­hof bei den Fahr­ten an Mo-Fr an Schul­ta­gen um 12:55 Uhr ab Eber­mann­stadt Schul­zen­trum, an Mo-Do an Schul­ta­gen um 15:25 Uhr ab Eber­mann­stadt Bahn­hof und an Mo-Do an Schul­ta­gen um 17:02 Uhr ab Eber­mann­stadt Bahn­hof in Rich­tung Sie­gritz­berg bei Bedarf nur zum Aus­stei­gen bedient. Die bestehen­de Hal­te­stel­le Voi­gen­dorf wird umbe­nannt in Voi­gen­dorf Ort. Auf Linie 265 wird bei der Fahrt an Mo-Fr an Schul­ta­gen um 16:05 Uhr ab Forch­heim Para­de­platz Café Schmitt Rich­tung Wil­lers­dorf die Hal­te­stel­le Pautz­feld Kir­che zusätz­lich um 16:28 Uhr bedient. Die rest­li­chen Fahr­zei­ten sind jeweils 3 Minu­ten spä­ter als bisher.

Fahr­gä­ste wer­den gebe­ten sich über die geän­der­ten Fahr­plä­ne zu infor­mie­ren. Alle Fahr­plä­ne und Aus­künf­te zu Ver­bin­dun­gen erhal­ten Sie über die Home­page des VGN unter www​.vgn​.de. Bis Mitt­woch, 30.11.2022, ist in Forch­heim im Zuge der Neu­ge­stal­tung des Para­de­plat­zes der Kreis­ver­kehr Klosterstraße/​Paradeplatz/​Marktplatz gesperrt. Hier­über wur­de bereits in einer frü­he­ren Pres­se­mit­tei­lung infor­miert. Ab dem Schul­be­ginn zum 13.09.2022 gibt es daher bei meh­re­ren Fahr­ten fol­gen­de Änderungen:

Die Bus­li­nie 206 um 7:40 Uhr an Mo-Fr an Schul­ta­gen von Herolds­bach nach Forch­heim ZOB endet bereits an der Hal­te­stel­le Ruhalm­stra­ße. Fahr­gä­ste mit Fahrt­ziel ZOB wer­den gebe­ten auf die Fahr­ten um 7:21 Uhr an Mo-Fr an Schul­ta­gen von Herolds­bach nach Forch­heim und 7:23 Uhr an Mo-Fr von Zeckern nach Forch­heim ZOB aus­zu­wei­chen. Die Bus­li­nie 216 um 7:06 Uhr an Mo-Fr an Schul­ta­gen von Oes­dorf nach Forch­heim bedient zusätz­lich die Hal­te­stel­le Kol­pings­platz. Bei der Bus­li­nie 261 ent­fällt bei der Fahrt um 7:40 Uhr an Mo-Fr vom Kel­ler­wald zum ZOB der Bedarfs­halt nur zum Aus­stei­gen um 7:56 Uhr Para­de­platz. Nach Bedie­nung des ZOB wird ohne War­te­zeit am ZOB die Klo­ster­stra­ße ersatz­wei­se für Para­de­platz ange­fah­ren, Ankunft ca. 8:00 Uhr.

Bei der Bus­li­nie 262 ent­fal­len bei der Fahrt um 7:41 Uhr an Mo-Fr an Schul­ta­gen die Bedarfs­hal­te nur zum Aus­stei­gen um 7:52 Uhr Klo­ster­stra­ße, und 7:55 Uhr Para­de­platz. Es wird direkt zum ZOB gefah­ren. Danach wird in Rich­tung Forch­heim-Süd die Ersatz­hal­te­stel­le am Nürn­ber­ger Tor ange­fah­ren, sowie die Ruhalm­stra­ße. Bei den Bus­li­ni­en 263 und 265 gibt es kei­ne Ände­run­gen im Fahr­plan. Als Ersatz­hal­te­stel­le für den Para­de­platz dient die Klosterstr.

Die Fahr­ten der Bus­li­nie 266 an Mo-Fr an Schul­ta­gen um 7:26 und 7:35 Uhr von Eggols­heim nach Forch­heim bedie­nen zuerst den ZOB, und fah­ren danach zur Hal­te­stel­le Ruhalm­stra­ße. Die Abfahr­ten der Schü­ler­heim­fahr­ten fin­den an fol­gen­den Hal­te­stel­len statt: Klo­ster­stra­ße Rich­tung Para­de­platz: Bus­li­nie 206, 263, 265, 266 Klo­ster­stra­ße Rich­tung ZOB: Bus­li­nie 223 Ersatz­hal­te­stel­le Nürn­ber­ger Tor Rich­tung Forch­heim-Süd: Bus­li­nie 216, 224 Ruhalm­stra­ße: Bus­li­nie 216, 224

Die Bus­li­nie 261 bedient die Hal­te­stel­le Klo­ster­stra­ße, die Bus­li­nie 262 bedient die Ersatz­hal­te­stel­le am Nürn­ber­ger Tor. Fahr­gä­ste wer­den gebe­ten auch die Hin­wei­se an den Hal­te­stel­len zu beachten!