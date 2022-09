Kin­der aus Zuwan­de­rungs- und Flücht­lings­fa­mi­li­en, die in Coburg zur Schu­le gehen, ste­hen vor gro­ßen Her­aus­for­de­run­gen. Sie müs­sen in kür­ze­ster Zeit die deut­sche Spra­che erler­nen, um dem Unter­richt fol­gen und sich mit Mit­schü­lern ver­stän­di­gen zu kön­nen. „Daher ist es uns ein beson­de­res Anlie­gen, den Sprach­er­werb die­ser Kin­der zu för­dern. Mit den ehren­amt­li­chen Sprach­pa­ten kann hier ein wesent­li­cher Bei­trag zur Inte­gra­ti­on der Kin­der gelei­stet wer­den“, sind sich die Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter der Bil­dungs­bü­ros der Bil­dungs­re­gi­on in der Stadt und des Land­krei­ses Coburg einig. Für genau die­se Auf­ga­be sucht die Bil­dungs­re­gi­on nun Freiwillige.

„Sprach­pa­ten“ unter­stüt­zen Kin­der ehren­amt­lich beim Erwerb der Spra­che. Der Ein­satz als Sprach­pa­te erfolgt im Vor­mit­tags­un­ter­richt an Grund­schu­len unter Anwei­sung der zustän­di­gen Lehr­kraft. Dar­über hin­aus kön­nen Sprach­pa­ten – dem Vor­bild der Lese­men­to­ren fol­gend – auch am Nach­mit­tag ein­ge­setzt wer­den. Die Paten­tä­tig­keit soll­te sich über ein Schul­jahr erstrecken, um eine nach­hal­ti­ge För­de­rung zu erzie­len. Die Koor­di­na­ti­on zwi­schen Sprach­pa­ten, Schu­len und Paten­kin­dern über­nimmt der Ver­ein MEN­TOR Lese­spaß Coburg e.V. Der Ein­satz ist an fast allen Grund­schu­len von Stadt und Land­kreis Coburg mög­lich. Umfang und Häu­fig­keit rich­ten sich nach den jewei­li­gen zeit­li­chen Möglichkeiten.

Sie haben Inter­es­se, wol­len aber noch mehr über die „Sprach­pa­ten­tä­tig­keit“ wis­sen? Dann Mel­den Sie sich an beim Ver­ein MEN­TOR Lese­spaß und kom­men Sie zur Infor­ma­ti­ons­ver­an­stal­tung am:

Diens­tag, den 20.09.2022 um 16:30 Uhr im Land­rats­amt Coburg. Soll­ten es die Umstän­de nötig machen, kann die Ver­an­stal­tung auch kurz­fri­stig über Zoom über­tra­gen werden.

Anfang Okto­ber folgt dann noch eine Ein­füh­rungs­ver­an­stal­tung für die neu­en „Sprach­pa­ten“ bevor es in der Schu­le rich­tig losgeht.

Eine Anmel­dung zur Infor­ma­ti­ons­ver­an­stal­tung und/​oder als Sprach­pa­te ist ab sofort möglich:

MEN­TOR Lese­spaß Coburg e.V.

Tel. 09561–33450

Mi und Do von 10.00 – 12.00 Uhr

www​.men​tor​-lese​spass​-coburg​.de

mentor-lesespass.coburg@t‑online.de