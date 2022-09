„Bota­ni­ca“ – Wal­ter Green Photographik

Das Evan­ge­li­sche Bil­dungs­werk Ober­fran­ken-Mit­te e.V. lädt herz­lich ein zum musi­ka­lisch aus­ge­stal­te­ten Abend­got­tes­dienst mit Ver­nis­sa­ge in der Petri­kir­che Kulm­bach, am Sams­tag, 17.09.2022, um 17 Uhr. Alles ist wich­tig, damit die Schöp­fung nicht aus dem Takt gerät: Das drückt der Künst­ler Wal­ter Green auf wun­der­ba­re Wei­se mit sei­nen Foto­gra­phien aus, die ab dem 17.09.2022 in der Petri­kir­che zu sehen sind. Ihm liegt die Bewah­rung der Schöp­fung beson­ders am Her­zen, aber auch, den Blick auf die Ver­letz­lich­keit des Öko­sy­stems zu len­ken und auf die Schön­heit von Pflan­zen und Men­schen hin­zu­wei­sen. Bei die­ser Bil­der­se­rie geht es um die fili­gra­ne Schön­heit ver­ach­te­ter und bekämpf­ter Acker- und Gartenpflanzen.

Der Got­tes­dienst mit Pfar­re­rin Ange­la Hager, (Stu­di­en­lei­te­rin des EBW) und Prä­di­kan­tin Mar­ti­na Schu­bert, (Beauf­trag­te für Erwach­se­nen­bil­dung), wird musi­ka­lisch aus­ge­stal­tet von Deka­nats­kan­tor Chri­sti­an Rei­ten­spieß (Orgel) und Dag­mar Besand (Flö­te).

Ein­tritt frei – Spen­den erbeten.