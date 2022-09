Am Sonn­tag, 30.10.2022 um 15 Uhr kön­nen Sie bei der Stadt­füh­rung des Erlan­ger Tou­ris­mus und Mar­ke­ting Ver­eins e.V. bei einer unter­halt­sa­men und span­nen­den Ent­deckungs­tour durch die Huge­not­ten­stadt dabei sein. Die Füh­rung „Wie’s damals war“ führt die Teil­neh­men­den durchs Erlan­gen der Barock­zeit und ist mit zahl­rei­chen Anek­do­ten ausgeschmückt.

Begin­nend im histo­ri­schen Kern, am Gran­de Place, las­sen wir für Sie Geschich­te leben­dig wer­den – Sein und Schein der Barock­epo­che – damals und gegen­wär­tig. Wir spa­zie­ren in den hoch­fürst­li­chen Schloss­park zur bizar­ren Gran­de Fon­tai­ne, wo sei­ne Durch­laucht Mark­graf Chri­sti­an Ernst ger­ne fla­nier­te. Die Spu­ren der Hof­ge­sell­schaft decken so man­ches Erstaun­li­ches auf, auch Deli­ka­tes, – so wie’s damals war. Das Bour­dalou bzw. die Vase du Jour war bei den edlen Damen eine belieb­te Por­zel­lan­aus­stat­tung. Amü­san­tes erfah­ren Sie an der Stät­te der Fas­zi­na­ti­on, dem „Opern- und Como­e­di­en-Hauß“. Wie schaff­ten es die bei­den grau­en Dick­häu­ter, in die Resi­denz- und Uni­ver­si­täts­stadt zu gelan­gen? Wie­so ist unser Stei­ner­ner Mark­graf unvoll­endet und was hat eine Markt­frau mit Dich­tern und Den­kern zu tun?

Tickets und Treffpunkt

Die Füh­rung kostet 8,00 EUR für Erwach­se­ne, Kin­der bis 12 Jah­re zah­len 3,00 EUR. Tickets erhal­ten Sie direkt bei unse­ren Stadtführer*innen. Kom­men Sie ein­fach zum Treff­punkt der Füh­rung: Sonn­tag, 30.10.2022 um 15 Uhr beim Pau­li­brun­nen am Markt­platz Erlan­gen. Kei­ne Anmel­dung erforderlich!

Infor­ma­tio­nen zu unse­ren Stadt­füh­run­gen fin­den Sie unter: www​.erlan​gen​.info/​s​t​a​d​t​f​u​e​h​r​u​n​gen