René Hen­ne­mann schafft das Trip­le im PZ-Mithos-Cup

Er hat erreicht, was vor ihm noch kei­nem ande­ren Fah­rer gelun­gen ist. Der Uet­zin­ger Motor­rad-Renn­fah­rer René Hen­ne­mann vom Vier­zig­mann Racing Team aus Dietz­hof bei Leu­ten­bach hat am ver­gan­ge­nen Wochen­en­de die Mei­ster­schaft in der Klas­se Super­bike 1000 nach 2020 und 2021 zum drit­ten Mal hin­ter­ein­an­der gewon­nen. Dies ist die Krö­nung sei­ner ein­zig­ar­ti­gen bis­he­ri­gen Renn­fah­rer-Lauf­bahn, denn in den letz­ten 6 Jah­ren hat das Aus­nah­me­ta­lent bereits 5 Mei­ster­ti­tel errin­gen kön­nen, zwei­mal in der Klas­se Super­bike 750 und drei­mal in der Klas­se Super­bike 1000.

Im Trai­ning zum ersten Ren­nen platz­ier­te er sich mit 1.27,796 min. auf der Pole Posi­ti­on und ließ damit sogar den IDM-Pilo­ten Moritz Jen­k­ner (1.27,865) hin­ter sich.

Das Ren­nen, bei dem 20 Fah­rer an den Start gin­gen, gewann er dank sei­ner der­zei­ti­gen Spit­zen­form mit einem unge­fähr­de­ten Start-Ziel-Sieg auf sei­ner APRILIA RSV4 1100 Fac­to­ry sou­ve­rän mit knapp 7 Sekun­den Vor­sprung vor Tino Stingl. Sei­ne bei­den schärf­sten Ver­fol­ger in der Gesamt­wer­tung des PZ-Mit­hos-Cup, Franz Schau­er und Nor­man Wen­kel, kamen über die Plät­ze 3 und 4 nicht hin­aus, so dass der Vor­sprung in der Tabel­le reich­te, um bereits im vor­letz­ten Ren­nen den sprich­wört­li­chen Sack zu zu machen und die Mei­ster­schaft mit unein­hol­ba­rem Abstand zu gewin­nen. Denn durch die­sen ein­drucks­vol­len Sieg konn­te er für die Gesamt­wer­tung wei­te­re 25 Punk­te erkämp­fen. Dies war der sech­ste Sieg in Fol­ge in den letz­ten 6 Ren­nen, die gesam­te Sai­son besteht aus deren 12.

Das zwei­te und abschlie­ßen­de Ren­nen ließ der 30-jäh­ri­ge auf Grund schlech­ter Strecken­be­din­gun­gen nach einem star­ken Regen­schau­er aus.

Nach dem Gewinn des PZ-Mit­hos-Cup hat der Aprilia-Pilot vom Renn­ver­an­stal­ter FR Per­for­mance eine Ein­la­dung als Gast­star­ter zu einem Ren­nen im tsche­chi­schen Most am 23. – 25.09. erhal­ten. Bei FR Per­for­mance hat­te der Uet­zin­ger in der Sai­son 2017 und 2018 jeweils die Mei­ster­schaft in der Klas­se Super­bike 750 gewonnen.

In der Sai­son 2023 wür­de René Hen­ne­mann am lieb­sten in der Inter­na­tio­na­len Deut­schen Motor­rad­mei­ster­schaft IDM star­ten, wo er sich gute Chan­cen aus­rech­net, denn für Ren­nen mit Nicht-Lizenz-Fah­rern, wie im PZ-Mit­hos-Cup, ist er in sei­ner der­zei­ti­gen Form viel zu schnell. Dafür feh­len aber der­zeit noch die not­wen­di­gen Spon­so­ren, Inter­es­sier­te kön­nen sich ger­ne beim Racing-Team melden.

Die Abschluss­ta­bel­le des PZ-Mit­hos Cup 2022 gibt es als pdf hier.