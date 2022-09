Bun­des­haus­halt sieht mas­si­ve Ein­spa­run­gen bei THW, Ret­tungs­dien­sten und Feu­er­weh­ren vor

Der Bun­des­haus­halts­plan des Bun­des­mi­ni­ste­ri­ums des Innern und für Hei­mat sieht für das Jahr 2023 ins­ge­samt Kür­zun­gen von 2,2 Mil­li­ar­den Euro im Ver­gleich zum Vor­jahr vor. Die­se Kür­zun­gen tref­fen auch den Bevöl­ke­rungs- und Kata­stro­phen­schutz: Dem Bun­des­amt für Bevöl­ke­rungs­schutz und Kata­stro­phen­hil­fe ste­hen laut Regie­rungs­ent­wurf 174 Mil­lio­nen Euro zur Ver­fü­gung – rund 40% (112 Mil­lio­nen Euro) weni­ger als 2022. Die Aus­ga­ben für die Bun­des­an­stalt Tech­ni­sches Hilfs­werk sol­len 2023 um rund 158 Mil­lio­nen Euro und damit rund 30% des Etats 2022 auf gut 386 Mil­lio­nen Euro sin­ken. Betrof­fen sind hier unter ande­rem die Berei­che „War­nung der Bevöl­ke­rung“, „Aus- und Fort­bil­dung der Kata­stro­phen­ma­na­ger“ und die mobi­len Betreu­ungs­ein­hei­ten in Katastrophenfällen.

„Was ist das für ein Signal – nicht nur an die Bür­ge­rin­nen und Bür­ger, son­dern ganz beson­ders an die vie­len Haupt- und Ehren­ämt­ler? Nach den Flut­ka­ta­stro­phen im ver­gan­ge­nen Jahr hat­ten wir alle die Erwar­tung, dass Bevöl­ke­rungs- und Kata­stro­phen­schutz gestärkt wer­den. Aber schein­bar hat die Ampel aus der letz­ten Zeit nichts gelernt“, so die Abge­ord­ne­te Zeul­ner. „Damit die Blau­licht­fa­mi­lie ihren viel­fäl­ti­gen Auf­ga­ben nach­kom­men kann, braucht die­se mehr statt weni­ger Inve­sti­tio­nen. Wir wer­den auch in Zukunft ver­stärkt auf sie ange­wie­sen sein. Doch die­ser Haus­halts­plan ist eine Ent­täu­schung gera­de für der­je­ni­gen, die tag­täg­lich ehren­amt­lich für uns im Ein­satz sind“, so die Bun­des­tags­ab­ge­ord­ne­te bestürzt.

Zeul­ner wei­ter: „Beson­ders ärgert mich, dass sich die Ampel für 2022 cir­ca 10.000 neue Stel­len in den Mini­ste­ri­en gegönnt hat, jetzt aber für den Bevöl­ke­rungs­schutz nichts da sein soll.“ Manch­mal, so wur­de der Abge­ord­ne­ten vor Ort geschil­dert, gin­ge es auch ein­fach nur um einen zwei­ten Satz Ein­satz­klei­dung. Nicht nach­voll­zieh­bar ist die Bun­des­haus­halts­pla­nung auch für Frank Wil­zok (CSU), Zwei­ter Bür­ger­mei­ster der Stadt Kulm­bach und Ört­li­cher Ein­satz­lei­ter des Land­krei­ses Kulm­bach. „Ich war selbst zwei­mal im Ein­satz im Hoch­was­ser­ge­biet an der Ahr, ich weiß aus über drei­ßig­jäh­ri­ger Tätig­keit im K‑Schutz und Ret­tungs­dienst, wie wich­tig gute Aus­bil­dung, opti­ma­les Equip­ment und eine per­fek­te Zusam­men­ar­beit aller Hilfs­or­ga­ni­sa­tio­nen, der Poli­zei und der Bun­des­wehr sind. In der jet­zi­gen Zeit die Mit­tel zu kür­zen, in der die Her­aus­for­de­run­gen für unser Land immer grö­ßer wer­den, ist für alle Haupt- und Ehren­amt­li­chen sicher­lich nicht zu verstehen!“

Auch ange­sichts der ange­spann­ten Ener­gie­ver­sor­gungs­la­ge ist bei­spiels­wei­se das THW ein ent­schei­den­der Part­ner vor allem bei der Ver­sor­gung mit Not­strom. In den Haus­halts­be­ra­tun­gen des Bun­des­tags müs­se nun drin­gend nach­ge­bes­sert wer­den, so Zeul­ner und Wil­zok abschließend.