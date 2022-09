Fünf glück­li­che Gewin­ner wer­den ausgezeichnet

Auf der Spur der Feri­en­kin­der Leni, Ole, Rudi und Hei­di: Das waren in den ver­gan­ge­nen Wochen zahl­rei­che Kin­der, die sich flei­ßig am belieb­ten Som­mer­fe­ri­en­quiz der Büche­rei am Kulm­ba­cher Stadt­park betei­ligt haben. Im Bei­sein von Ober­bür­ger­mei­ster Ingo Leh­mann wur­den jetzt die glück­li­chen Gewin­ner prämiert.

„Das Som­mer­fe­ri­en­quiz unse­rer Büche­rei ist seit Jah­ren ein ech­ter Dau­er­bren­ner bei den Kin­dern. Das sieht man allein schon an den Teil­neh­mer­zah­len“, erklärt OB Ingo Leh­mann. „In die­sem Jahr konn­te unse­re Büche­rei rund 100 Kin­der ver­zeich­nen, die gleich meh­re­re Fra­gen zu einem ganz bestimm­ten Buch beant­wor­tet haben! Kei­ne Fra­ge: Unse­re Büche­rei ist auch bei unse­ren jüng­sten Kun­den sehr beliebt“, freut sich der OB.

Eine Viel­zahl rich­ti­ger Ein­sen­dun­gen erreich­te das Büche­rei­team rund um Lei­te­rin Pia Wich. „Am Ende hat das Los ent­schei­den müs­sen. Wir freu­en uns sehr, dass wir gleich fünf Kin­der mit einem Buch­gut­schein und etwas zum Naschen über­ra­schen konn­ten.“ Und für alle, die in die­sem Jahr kein Glück hat­ten, gibt es jetzt schon eine gute Nach­richt: Auch im näch­sten Jahr soll es wie­der eine Neu­auf­la­ge des belieb­ten Som­mer­fe­ri­en­quiz geben.