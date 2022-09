Akti­on „Türen auf mit der Maus“ an der Uni­ver­si­tät Bamberg

Hier Kommt die Maus!

Hin­ter Türen schau­en, die nor­ma­ler­wei­se ver­schlos­sen sind: „Die Sen­dung mit der Maus“ ermög­licht das Kin­dern bei einer bun­des­wei­ten Akti­on. Auch die Uni­ver­si­tät Bam­berg öff­net am Mon­tag, 3. Okto­ber 2022, für Maus­fans ihre Pfor­ten. Genau­er gesagt: das Labor für Restau­rie­rungs­wis­sen­schaft am Kom­pe­tenz­zen­trum für Denk­mal­wis­sen­schaf­ten und Denk­mal­tech­no­lo­gien (KDWT). Dort dür­fen ange­mel­de­te Teil­neh­men­de mit dem Mikro­skop han­tie­ren und gemein­sam mit Wissenschaftler*innen Sand aus Fluss, Meer und dem Sand­ka­sten unter­su­chen. Denn das Mot­to des WDR-Akti­ons­ta­ges „Türen auf mit der Maus“ lau­tet in die­sem Jahr: span­nen­de Verbindungen.

„Wir sie­ben Sand und tren­nen so die unter­schied­li­chen Bestand­tei­le je nach Grö­ße auf. Gemein­sam über­le­gen wir, war­um man­cher Sand eine bes­se­re Ver­bin­dung her­stel­len kann als ande­rer“, sagt Prof. Dr. Paul Bel­len­dorf, Initia­tor des Bam­ber­ger Akti­ons­ta­ges „Türen auf mit der Maus“ und Inha­ber der Pro­fes­sur für Restau­rie­rungs­wis­sen­schaft an der Otto-Friedrich-Universität.

Kin­der im Alter von sechs bis zehn Jah­ren sind herz­lich ein­ge­la­den am kosten­lo­sen Akti­ons­tag teil­zu­neh­men. Da die Kapa­zi­tä­ten begrenzt sind, wird um eine Anmel­dung bis zum Mon­tag, 26. Sep­tem­ber 2022 via maus.​kdwt@​uni-​bamberg.​de gebe­ten. Bit­te ange­ben, ob eine Teil­nah­me von 9:30–10:30 Uhr oder 11:30–12:30 Uhr gewünscht ist.

Wenn alle Plät­ze ver­ge­ben sind, wird dies auf den nach­fol­gen­den Web­sei­ten ver­merkt. Bit­te beach­ten Sie aber, dass die Mel­dung aus orga­ni­sa­to­ri­schen Grün­den zeit­ver­setzt erfolgt.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen unter: https://​www​.uni​-bam​berg​.de/​r​e​s​t​a​u​r​i​e​r​u​n​g​s​w​i​s​s​e​n​s​c​h​a​f​t​/​n​e​w​s​/​a​r​t​i​k​e​l​/​m​a​u​s​-​t​u​e​r​o​e​f​f​n​e​r​-​t​ag/

Infor­ma­tio­nen zu Türen auf mit der Maus: https://​www​.wdrm​aus​.de/​t​u​e​r​_​o​e​f​f​n​e​r​_​t​a​g​/​2​0​2​2​/​i​n​d​e​x​.​p​h​p​5​?​d​e​t​a​i​l​=​7​2​2​952