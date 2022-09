Am Mon­tag, den 12.09.2022, öff­nen das Hof­Bad und die HofSau­na nach voll­zo­ge­ner Som­mer­pau­se wie­der ihre Türen für Bade- und Saunagäste.

Das Hof­Bad öff­net, wie gewohnt, täg­lich um 9.00 Uhr. Die HofSau­na hin­ge­gen redu­ziert auf­grund der aktu­el­len Ener­gie­kri­se ihre Öff­nungs­zei­ten. Mon­tag bis Frei­tag öff­net die Sau­na erst ab 14.00 Uhr. Sams­tag, Sonn­tag und an Fei­er­ta­gen ist der Ein­lass bereits ab 9.00 Uhr möglich.

Durch die Ver­schie­bung der HofSau­na-Öff­nungs­zei­ten auf 14.00 Uhr betei­ligt sich die Hof­Bad GmbH an der Ein­spa­rung von Ener­gie und Res­sour­cen. Der Vor­mit­tag ist wochen­tags grund­sätz­lich nicht stark fre­quen­tiert, wes­halb die Begren­zung einen ver­tret­ba­ren Schritt dar­stellt. Wir bit­ten die Sau­na-Gäste um Ver­ständ­nis für die­se Maß­nah­me. Die Dra­ma­tik der Lage an den Ener­gie­märk­ten wird auch dar­an deut­lich, dass die Ener­gie­ko­sten der Hof­Bad GmbH sich im kom­men­den Jahr mehr als ver­dop­peln wer­den. Der Ver­lust der Hof­Bad GmbH, der sonst sich in der Grö­ßen­ord­nung von rund € 3 Mio. bewegt, wird im kom­men­den Jahr mehr als € 4 Mio. betragen.

Das Hof­Bad hat von Mon­tag bis Don­ners­tag, an Sonn- und Fei­er­ta­gen bis 21.00 Uhr, am Frei­tag und Sams­tag bis 22.00 Uhr geöff­net. Die Sau­na wird am Mon­tag, Diens­tag, Sonn­tag und an Fei­er­ta­gen um 21.00 Uhr geschlos­sen, Mitt­woch bis Sams­tag bleibt sie bis 22.00 Uhr geöffnet.