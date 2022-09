Historische Spurensuche durch Bamberg beim Tag des offenen Denkmals am 11. September 2022

„Kul­tur­Spur. Ein Fall für den Denkmalschutz”

Denk­mal­pfle­ge haut­nah erle­ben am Sonn­tag, 11. Sep­tem­ber 2022

Am Sonn­tag, den 11. Sep­tem­ber 2022 öff­nen wie­der tau­sen­de Denk­mä­ler in ganz Deutsch­land ihre Türen – so auch in der Dom­stadt Bam­berg. Alle Bür­ge­rin­nen und Bür­ger sind herzlich

Denk­ma­le sind Zeu­gen ver­gan­ge­ner Geschich­ten ihrer Bewoh­ner und Erbau­er. Ihre Bau­sub­stanz steckt vol­ler Beweis­mit­tel. Histo­ri­sche Nar­ben, Ergän­zun­gen und Wei­ter­ent­wick­lun­gen erzäh­len viel über ein Bau­werk und sei­ne Bewoh­ner. Das Denk­mal selbst kann zum Opfer wer­den. Der Tag des offe­nen Denk­mals 2022 geht der Fra­ge nach, wel­che Erkennt­nis­se und Bewei­se sich durch die Begut­ach­tung der ori­gi­na­len Denk­mal­sub­stanz gewin­nen las­sen. Wel­che Spu­ren hat mensch­li­ches Han­deln über die Jahr­hun­der­te hin­weg und vie­le Zeit­schich­ten hin­durch hin­ter­las­sen? Wel­che „Taten“ wur­den im und am Bau ver­übt? Und wel­che Schlüs­se zieht die Denk­mal­pfle­ge dar­aus? Unter dem Mot­to „Kul­tur­Spur. Ein Fall für den Denk­mal­schutz“ lädt der Tag des offe­nen Denk­mals dazu ein, sich auf Spu­ren­su­che zu bege­ben und Geschich­te und Geschich­ten am Denk­mal zu ermitteln.

Pro­gramm am Tag des offe­nen Denk­mals in Bam­berg Stadt

