Neue Impf­stof­fe ste­hen ab näch­ster Woche zur Verfügung

Droht uns der drit­te Coro­na-Win­ter mit Sor­gen um die eige­ne Gesund­heit und mit per­sön­li­chen Ein­schrän­kun­gen? Das wünscht sich sicher nie­mand. Die Pan­de­mie am besten bekämp­fen und sich selbst schüt­zen kann jeder mit einer Auf­fri­schungs­imp­fung. „Ab 1. Okto­ber gel­ten Per­so­nen nur als grund­im­mu­ni­siert, wenn sie drei Imp­fun­gen erhal­ten haben. Zusätz­lich emp­feh­len das Bun­des­ge­sund­heits­mi­ni­ste­ri­um sowie die Stän­di­ge Impf­kom­mis­si­on eine wei­te­re Auf­frischsimp­fung für Mit­bür­ger ab 60 Jah­ren und alle immun­sup­pri­mier­ten Per­so­nen“, betont Isa­bel­la Die­tel-Cur­tis, die Lei­te­rin des Impf­zen­trums von Stadt und Land­kreis Bam­berg. Die­ses unter­stützt des­halb die neue Kam­pa­gne des Baye­ri­schen Staats­mi­ni­ste­ri­ums für Gesund­heit und Pfle­ge unter dem Mot­to „#Na Sicher“ und lädt zu Auf­fri­schungs­imp­fun­gen ein.

„Ab näch­ster Woche ste­hen uns die modi­fi­zier­ten Impf­stof­fe von Bio­n­tech und Moder­na zur Ver­fü­gung, die auch gegen die BA1-Vari­an­te des Coro­na­vi­rus wirk­sam sind“, erklärt Die­tel-Cur­tis. Ab Mitt­woch, 14. Sep­tem­ber 2022, sol­len die­se Impf­stof­fe dann auch in der Regi­on Bam­berg ein­ge­setzt wer­den, wobei sie nur für die Auf­frischsimp­fun­gen vor­ge­se­hen sind – nicht für Erst­imp­fun­gen und Zweit­imp­fun­gen. Eine Ter­min­bu­chung für das in Hall­stadt ange­sie­del­te Impf­zen­trum (Emil-Kemmer-Str.33) ist mitt­ler­wei­le nicht mehr zwin­gend erfor­der­lich. Aller­dings wird um eine vor­he­ri­ge Regi­strie­rung online unter https://​impf​zen​tren​.bay​ern/​c​i​t​i​zen gebe­ten, um einen schnel­le­ren Ablauf vor Ort zu gewährleisten.

Auf­fri­schungs­imp­fun­gen sind frü­he­stens drei Mona­te nach der Zweit­imp­fung mög­lich. Die Stän­di­ge Impf­kom­mis­si­on (STI­KO) emp­fiehlt eine zwei­te Auf­fri­schung sechs Mona­te nach der drit­ten Imp­fung für Per­so­nen ab 60 Jah­ren, für Per­so­nal in medi­zi­ni­schen Ein­rich­tun­gen und Pfle­ge­ein­rich­tun­gen sowie für Bewohner:innen in Ein­rich­tun­gen der Pfle­ge sowie für Per­so­nen mit einem erhöh­ten Risi­ko für einen schwe­ren Krank­heits­ver­lauf in Ein­rich­tun­gen und Ein­glie­de­rungs­hil­fe. Für Per­so­nen mit einer Immun­schwä­che wird bereits drei Mona­te nach der drit­ten Imp­fung zu einer Auf­fri­schungs­imp­fung gera­ten. Eben­so bie­tet das Impf­zen­trum ab Mitt­woch, 14. Sep­tem­ber, immer mitt­wochs und sams­tags den neu zuge­las­se­nen Tot­impf­stoff Val­ne­va für Erst­imp­fun­gen an.

Ärzt­li­che Impfberatung

Wer noch Fra­gen zu den Impf­stof­fen oder dem Ablauf hat, kann die Impf­be­ra­tung ohne vor­he­ri­ge Anmel­dung im Impf­zen­trum in Hall­stadt nut­zen. Die­se ärzt­li­chen Bera­tungs­ge­sprä­che wer­den von Diens­tag bis Frei­tag von 8.30 bis 13 Uhr, am Mitt­woch zusätz­lich von 15 bis 18 Uhr und am Sams­tag von 9 bis 13 Uhr angeboten.

„Mit einer Imp­fung schüt­zen sie sich nicht nur selbst vor einer aku­ten Erkran­kung und mög­li­chen Lang­zeit­fol­gen, son­dern lei­sten einen Bei­trag für die gesam­te Gesell­schaft, indem sie die Ver­brei­tung des Virus mini­mie­ren“, sagt die Lei­te­rin des Gesund­heits­am­tes, Dr. Susan­ne Nick. Wenn es weni­ger Infek­tio­nen und weni­ger schwe­re Ver­läu­fe gibt, hel­fe das, eine Über­la­stung des Gesund­heits­sy­stems zu ver­hin­dern. Aktu­ell sind in Stadt und Land­kreis Bam­berg 457.100 Imp­fun­gen regi­striert (158.600 Erst‑, 160.000 Zweit‑, 127.500 Dritt- und 11.000 Viertimpfungen).

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen über die Auf­fri­schungs­imp­fung und wei­te­re Maß­nah­men, die wir als Gesell­schaft ergrei­fen kön­nen, um gut durch die Pan­de­mie zu kom­men, gibt es auf der Web­sei­te unter na​-sicher​.bay​ern. Hier kann sich auch jeder infor­mie­ren, wenn er unsi­cher ist, ob er aktu­ell eine Auf­fri­schungs­imp­fung benötigt.

Aktu­el­le Öff­nungs­zei­ten des Impf­zen­trums, Emil-Kem­mer-Str. 33, Hallstadt:

Sonntag/​Feiertag/​Montag: geschlossen

Diens­tag: 8 bis 14 Uhr

Mitt­woch: 8.30 bis 13 Uhr und 13.30 bis 19 Uhr

Don­ners­tag, 8 bis 14 Uhr

Frei­tag: 8.30 bis 13 Uhr und 13.30 bis 19 Uhr

Sams­tag: 9 bis 14 Uhr

Tele­fo­ni­sche Erreich­bar­keit unter 0951–9423010: Mon­tag bis Frei­tag, 8.30 bis 16.30 Uhr

E‑Mail: kontakt@​impfzentrum-​bamberg.​de