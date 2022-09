Tan­ja Brod­mer­kel fei­ert 25-jäh­ri­ges, Mar­lies Bel­ke und Hans Leuchs bege­hen jeweils 40-jäh­ri­ges Dienst­ju­bi­lä­um im Land­rats­amt Erlangen-Höchstadt.

Für eine lei­stungs­fä­hi­ge Ver­wal­tung vom Umwelt­recht bis Zahlungsverkehr

Buchungs­be­le­ge scheut Tan­ja Brod­mer­kel nicht: Die gebür­ti­ge Bam­ber­ge­rin ist haupt­ver­ant­wort­lich für die elek­tro­ni­sche Archi­vie­rung aller Buchungs­be­le­ge des Ver­wal­tungs- und Ver­mö­gens­haus­hal­tes des Land­rats­am­tes sowie des Zweck­ver­ban­des Spar­dorf − rund 35.000 Bele­ge jährlich.

Doch kaum einer kennt Buch­hal­tung, Geld­ge­schäf­te und Zah­lungs­ver­kehr des Land­krei­ses bes­ser als Mar­lies Bel­ke. Die

Ver­wal­tungs­amt­frau aus Lan­gen­sen­del­bach lei­tet seit über zehn Jah­ren die Kreis­kas­se Erlan­gen- Höchstadt, in der ähr­lich ein Finanz­vo­lu­men von knapp 400 Mil­lio­nen Euro bear­bei­tet wird. Ihre gro­ße Sorg­falt gepaart mit fach­li­cher und per­so­nel­ler Ver­ant­wor­tung führt zu stets posi­ti­ven Ergeb­nis­sen bei Kas­sen­prü­fun­gen. Dar­über hin­aus enga­giert sich Bel­ke frei­wil­lig in der Füh­rungs­grup­pe Kata­stro­phen­schutz. Gefah­ren­ab­wehr spielt auch im Umwelt­amt eine Rol­le, um Mensch und Umwelt in Ein­klang zu bringen.

Seit über 20 Jah­ren lei­tet Hans Leuchs das Umwelt­amt. Von Was­ser über Natur- und Immis­si­ons­schutz, Abfall bis Boden­schutz- und Alt­la­sten: In wesent­li­chen recht­li­chen Umwelt­fra­gen macht dem Regie­rungs­rat aus Burg­has­lach so schnell nie­mand etwas vor.

Gra­tu­la­ti­on durch Land­rat Tritthart

Land­rat Alex­an­der Tritt­hart gra­tu­lier­te im Rah­men einer klei­nen Fei­er­stun­de im Land­rats­amt herz­lich zu die­sem Anlass. Alle drei haben bei ihren Auf­ga­ben stets gro­ße Sorg­falt bewie­sen. Kreis­kas­se und Umwelt­amt sei­en sehr wich­ti­ge Berei­che einer lei­stungs­fä­hi­gen Ver­wal­tung. Dies habe sich ins­be­son­de­re zuletzt im Rah­men der Coro­na- ande­mie, des Hoch­was­sers und der Aus­wir­kun­gen des Ukrai­ne-Kriegs gezeigt: „Trotz der zusätz­li­chen Bela­stung in ihren Berei­chen haben alle drei ver­ant­wor­tungs- und pflicht­be­wusst dazu bei­getra­gen, dass sich die Bür­ge­rin­nen und Bür­ger auf uns ver­las­sen kön­nen“. Er dank­te den Jubi­la­rin­nen und dem Jubi­lar für die gute Zusam­men­ar­beit, wünsch­te wei­ter­hin viel Erfolg und über­reich­te je eine Urkun­de sowie ein klei­nes Geschenk.