Die „Lan­ge Nacht der Feuerwehr“

Am Sams­tag, 24. Sep­tem­ber 2022, ab 17 Uhr, ist es soweit! Im Feu­er­wehr­haus der Frei­wil­li­gen Feu­er­wehr Stadt Lich­ten­fels (Kon­rad-Ade­nau­er-Stra­ße 6, 96215 Lich­ten­fels) steigt die „Lan­ge Nacht der Feuerwehr“!

Unse­re Mann­schaft hat kei­ne Kosten und Mühen gescheut und für euch ein ein­zig­ar­ti­ges Pro­gramm aus­ge­ar­bei­tet, das sei­nes­glei­chen sucht!

Unter­hal­tung garan­tiert, heißt es live auf der Büh­ne „for the first time ever“ der sin­gen­de Korb­ma­cher „Super­gerd“ Gerd Back­ert und Par­ty-Musik-Legen­de Chris Bau­er in einem Dou­ble Fea­ture! Neben unse­rem gran­dio­sen Live-Musik-Act kön­nen sich Jung und Alt noch auf fol­gen­de Pro­gramm­punk­te freuen:

• stim­mi­ge und far­ben­fro­he Beleuch­tung des Feuerwehrhauses

• jede/​r Schü­ler oder Schü­le­rin erhält an die­sem Abend, pas­send zum Schul­an­fang, ent­we­der einen Turn­beu­tel oder ein Mäpp­chen (nur solan­ge der Vor­rat reicht!)

• düste­re Sze­nen in unse­rem „simu­lier­ten Brand­raum“, wel­cher mit der Wär­me­bild­ka­me­ra erkun­det wer­den kann

• nach­ge­stell­te Ver­kehrs­un­fall-Sze­ne­rie mit unse­rer viel­fäl­ti­gen Tech­nik zum Ausprobieren

• coo­le Erin­ne­rungs­schnapp­schüs­se dank der Foto­box von „Mai­ne Foto­box“ aus Lich­ten­fels – Vor­stel­lung unse­res moder­nen Hygie­nekon­zep­tes zum Schutz der Ein­satz­kräf­te bei Brandeinsätzen

• nach Ein­set­zen der Dun­kel­heit stünd­li­che Audio-Video-Show mit einem Laser-Bea­mer auf unse­rer „Feu­er­wehr-Spe­zi­al-Lein­wand“ zusam­men mit dem Foto­club Lich­ten­fels (Lasst euch überraschen!)

• span­nen­des Rät­sel in und um das Feuerwehrhaus

• leben­dig gewor­de­ne Feu­er­wehr-Geschich­te in unse­rem für euch geöff­ne­ten Muse­um, sowie in einer regel­mä­ßi­gen Vor­trags­rei­he unse­res Kame­ra­den Ralf Jahn

• klei­nes Abschlussfeuerwerk

Auch für das leib­li­che Wohl ist bestens gesorgt mit:

• küh­lem Fass­bier und den Geträn­ke­spe­zia­li­tä­ten der Braue­rei Trunk zu ange­neh­men Prei­sen (Seid­la 2,50 €, Limo etc. 1,50 €) – Saft­bar für die Kin­der und Junggebliebenen

• Piz­za-Lecker­bis­sen von der Piz­ze­ria Saporito

• Bar­be­trieb mit Ape­rol, Goaßn-Seid­la und mehr

Unse­re Kame­ra­din­nen und Kame­ra­den freu­en sich auf einen tol­len Abend mit euch, an dem wir einer­seits unser ein­zig­ar­ti­ges Hob­by vor­stel­len wol­len, aber natür­lich auch eini­ge ver­gnüg­li­che Stun­den mit euch ver­le­ben möch­ten. Wenn ihr Fra­gen und Anre­gun­gen an die­sem Abend habt, kommt auf uns zu, wir sind wie immer für euch da!

Eure Frei­wil­li­ge Feu­er­wehr Stadt Lichtenfels

Wei­te­re Infos zur Frei­wil­li­gen Feu­er­wehr Lich­ten­fels unter https://​www​.feu​er​wehr​lich​ten​fels​.de/.