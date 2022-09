Tag des offe­nen Denk­mals 2022: „Kul­tur­Spur – Ein Fall für den Denkmalschutz“

Unter dem Mot­to „Kul­tur­Spur – Ein Fall für den Denk­mal­schutz“ fin­det der jähr­li­che Akti­ons­tag der Deut­schen Stif­tung Denk­mal­schutz am Sonn­tag, 11. Sep­tem­ber statt. Im Land­kreis Coburg gibt es dabei viel­fäl­ti­ge Spu­ren, Geschich­ten und Anek­do­ten zu erkunden.

Zum Auf­takt wird ab 11 Uhr die Ent­wick­lung des histo­ri­schen Bahn­hofs­ge­bäu­des in Wie­sen­feld vorgestellt.

Ab 13 Uhr sind wei­te­re Denk­mä­ler für Inter­es­sier­te geöff­net: In Großwal­bur wer­den die Spu­ren der mit­tel­al­ter­li­chen Befe­sti­gungs­an­la­ge vor­ge­stellt und damit ganz neue Per­spek­ti­ven auf sonst unsicht­ba­re Boden­denk­mä­ler ermög­licht. Wei­ter sind im ehe­ma­li­gen Was­ser­schloss Mog­gen­brunn sowie den ehe­ma­li­gen Rit­ter­gü­tern in Wie­sen­feld und Bir­ken­moor unter­schied­li­che Zeit­zeu­gen der frü­he­ren Bewoh­ner und ihrer ver­gan­ge­nen Nut­zung zu entdecken.

Da die Denk­mä­ler in die­sem Jahr sehr nah bei­ein­an­der lie­gen, bie­tet sich die Erkun­dung per Rad oder zu Fuß an. Die An- und Abrei­se ist dabei bequem mit der Bahn mög­lich. Die vor­ge­schla­ge­ne Rou­te zur Ver­bin­dung der Denk­mä­ler fin­det sich auf dem Tou­ren­por­tal der Tou­ris­mus­re­gi­on Coburg.Rennsteig e.V. und wird am Akti­ons­tag am Bahn­hof Wie­sen­feld aushängen.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zu den betei­lig­ten Denk­mä­lern sind online unter www​.tag​-des​-offe​nen​-denk​mals​.de zu fin­den und am Akti­ons­tag eben­falls im Bahn­hof Wiesenfeld.