Für die Bau­ar­bei­ten am katho­li­schen Kin­der­gar­ten in Brand muss am 28. Sep­tem­ber 2022 von 6 bis 14 Uhr die Iris­stra­ße ab der Ein­mün­dung der Nel­ken­stra­ße gesperrt wer­den. Grund für die Sper­rung ist ein Auto­kran, der Lüf­tungs­ge­rä­te anlie­fert. Für Fahr­zeu­ge gibt es eine Umlei­tung über die Lili­en­stra­ße, Fuß­gän­ger kön­nen den Geh­weg auf der ande­ren Stra­ßen­sei­te wei­ter benutzen.