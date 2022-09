Herbst­volks­fest (noch bis zum 11.9. 2022) – Schau­stel­ler prä­mie­ren ein her­aus­ra­gen­des Geschäft

Es ist eine Ver­an­stal­tung mit Tra­di­ti­on: Bei jedem Volks­fest wählt eine unab­hän­gi­ge Kom­mis­si­on ein „her­aus­ra­gen­des Geschäft“ und ehrt den Inhaber.

Vie­le Schau­stel­ler sind wah­re Künst­ler, All­round­hand­wer­ker. Ihre Geschäf­te und Buden auf dem Volks­fest­platz wur­den – meist in der Win­ter­pau­se – selbst ent­wor­fen, geschweißt, genie­tet, mit Zier­rat ver­se­hen und gebaut. So war es auch bei die­sem her­aus­ra­gen­den Kin­der- und Belu­sti­gungs­ge­schäft namens „Aven­ger Game“ von Dia­na und Mat­thi­as Göh­ring. „Wir lie­ben ein­fach Aven­ger UND Mini­ons und haben bei­de – phan­ta­sie­voll ver­än­dert – als Vor­bild für unse­re selbst­ent­wor­fe­nen Figu­ren genom­men“, so Mat­thi­as Göh­ring, der mit Dia­na die­se Idee 2017/18 umsetzte.

Und so funk­tio­niert es: Mit einer über­di­men­sio­na­len „Stein­schleu­der“ wer­den wei­che Bäl­le Rich­tung Figu­ren ver­schos­sen. Wenn man trifft, fal­len sie her­ab. Wer bei fünf Ver­su­chen drei­mal trifft hat freie Auswahl.

Das sind die Ter­mi­ne am Sonn­tag, 11. Sep­tem­ber 2022, dem Abschlusstag

Fest­zelt Papert

• 12.00 Uhr Wirts­haus­mu­sik im Bier­gar­ten mit dem „Bier-Fran­ken-Trio“

• 17.30 Uhr „Bay­ern­män“ …die fet­zi­ge Stim­mungs- und Partyband

• Das High­light zum End­spurt: Offi­zi­el­le Wahl der Miss Bay­ern im Festzelt

Das Dorf „Zum Alten Kuckuck“

• Ab 18.00 Uhr Fun­Y­ou Musik Live Band

• 22.15 Uhr Gro­ßes Abschlussfeuerwerk

Alle Infos zum Pro­gramm (auch in den Gastro­no­mie­be­trie­ben) unter https://​www​.volks​fest​-nuern​berg​.de/​p​r​o​g​r​a​mm/