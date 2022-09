Blick über den Zaun: Drei Geschäfte wurden beim Nürnberger Herbstvolksfest geweiht - Volksfest läuft noch bis 11. September 2022

Schau­stel­ler­fa­mi­li­en inve­stie­ren in ihre Zukunft: Drei Wei­hun­gen neu­er Geschäfte

Schau­stel­ler inve­stie­ren, nach Coro­na und inmit­ten der Ener­gie­kri­se, in neue Geschäf­te und damit in ihre unter­neh­me­ri­sche Zukunft. Erneut kann man dabei beob­ach­ten, dass Schau­stel­ler bei Fra­gen der Nach­hal­tig­keit, der Ener­gie­er­spar­nis und der Scho­nung ihrer Mit­ar­bei­ter pro­gres­siv nach vor­ne denken.

Die Geschäf­te der Fami­li­en Lui­se und Rai­mund Krug, Bea­tri­ce und Hans Drey­er und Sabri­na und Johan­nes Braun wur­den am Diens­tag­vor­mit­tag, 6. Sep­tem­ber, 2022, auf dem Volks­fest­platz nach altem Brauch von Volks­fest­pfar­rer Johan­nes Bräuch­le geweiht. Auch Wirt­schafts­re­fe­rent Dr. Micha­el Fra­as kam dazu.

Im Ein­zel­nen han­delt es sich um:

• das Beach Jum­ping (ein bunt deko­rier­tes Kin­der­ge­schäft mit Tram­po­lin­sprin­gen) von Lui­se und Rai­mund Krug seni­or. Rai­mund Krug hat zuletzt einen Auto­skoo­ter betrie­ben und will sich als „Seni­or“ künf­tig die schwe­re Arbeit (Auf- und Abbau) erleich­tern. Der Auto­skoo­ter soll in der Fami­lie blei­ben. „Ein Geschäft für Höhen­flü­ge und wie­der zurück zu festem Boden unter den Füßen“, so Pfar­rer Bräuch­le bei der Weihe.

• das neue Enten­an­geln von Bea­tri­ce und Hans Drey­er. Fami­lie Drey­er hat im Früh­jahr durch einen unver­schul­de­ten Brand über Nacht ihr Geschäft ver­lo­ren. Mit Trä­nen in der Stim­me dank­te Hans Drey­er für „den enor­men Zusam­men­halt in jeder Hin­sicht“ ange­sichts des exi­stenz­be­dro­hen­den Ver­lu­stes. „Wie ein Phö­nix aus der Asche“ erschien ihm die Gele­gen­heit, sein neu­es Geschäft „Enten­an­geln“ zu erwer­ben“; bereits seit Pfing­sten sei­en er und sei­ne Fami­lie damit unterwegs.

• Der Auto­skoo­ter von Sabri­na und Johan­nes Braun. Ein moder­ner Skoo­ter, mit durch­gän­gig ener­gie­spa­ren­der LED-Beleuch­tung, mit hydrau­li­schen Ebe­nen, die den Abbau von bis­her sie­ben auf drei Stun­den ver­kür­zen, die not­wen­di­ge Mit­ar­bei­ter­zahl redu­ziert, „die­se Inve­sti­ti­on haben wir lan­ge bedacht und sind nun glück­lich, dass wir es getan haben“, so Sabri­na Braun. „Wenn doch im Leben immer so ein dicker Gum­mi­puf­fer als Schutz da wäre, wenn zwei auf­ein­an­der los­ge­hen“, fand Bräuch­le ein schö­nes Bild für den Spaß mit den „Bumm­sau­tos“.

Ein jedes Geschäft erhielt die „Segens­pla­ket­te“ und das Segens­ge­bet von Pfar­rer Bräuch­le.

Und im Anschluss, wie bei Schau­stel­lern üblich, gab es ein def­ti­ges Buf­fet und küh­le Geträn­ke für alle.