Sai­son­start 2022/2023 in greif­ba­rer Nähe

Nicht mehr lan­ge, dann geht´s in der Drei­fach Turn­hal­le Eschen­au wie­der los und wir kön­nen uns über zahl­rei­che Hand­ball-Wochen­en­den freu­en! Denn: Die wegen Coro­na im letz­ten Jahr geteil­te Bezirks­ober­li­ga Ost­bay­ern der Damen wur­den wie­der zusam­men­ge­legt. Und auch unse­re Her­ren erwar­ten nach ihrem Auf­stieg in die BOL Ost­bay­ern nun eini­ge mehr Spiel­ta­ge als zuvor. Bis das erste Sai­son­spiel dann star­tet, über­brücken die HG-ler die Zeit noch mit eini­gen Test­spie­len und letz­ten Trai­nings­ein­hei­ten in der Halle.

Am 17. Sep­tem­ber ist es dann soweit und bei­de Senio­ren­mann­schaf­ten begin­nen die Hin­run­de beim TS Her­zo­gen­aurch – in teil­wei­se neu­en Tri­kots. An die­ser Stel­le möch­ten sich die HG Mann­schaf­ten noch ein­mal herz­lichst bei allen Spon­so­ren für die neue Sport­klei­dung bedanken!

Die Tri­kots der HG Damen wur­den gespon­sert von: AXA Oehme&Weht ; Schul­ze Solar; Loh­beck Elek­tro­an­la­gen­bau GmbH; Zami-Design; Piz­ze­ria O Sole Mio

Die Tri­kots der HG Her­ren wur­den gespon­sert von:

Wöl­fel GmbH; Mas­siv­holz­mö­bel Gra­del; Braue­rei Kano­ne; Cer­a­pro Hoch­tem­pe­ra­tur­tech­nik GmbH; Loh­beck Elek­tro­an­la­gen­bau GmbH; End­reß Markt; Tex­til­druck Werbefant