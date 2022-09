In Stadt und Land­kreis Hof fin­den der­zeit zahl­rei­che Son­der-Impf­ak­tio­nen (mit und ohne Anmel­dung) für Auf­fri­schimp­fun­gen, aber auch Erst- und Zweitimpfungen,…

Sai­son­ab­schluss 2022 im Frei­Bad Hof

Die Frei­Bad-Sai­son endet in die­sem Jahr am Don­ners­tag, dem 08. Sep­tem­ber 2022. Besu­cher wer­den gebe­ten, das Bad an die­sem Tag…