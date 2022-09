Es sind Gebäu­de, deren Mau­ern „ech­te Geschich­ten“ erzäh­len und die am Sonn­tag, 11. Sep­tem­ber 2022, im beson­de­ren Blick­punkt ste­hen: Am belieb­ten „Tag des Denk­mals“ öff­nen bun­des­weit unzäh­li­ge Denk­mä­ler teils exklu­siv ihre Pfor­ten. Auch in Kulm­bach besteht für die Bevöl­ke­rung die Mög­lich­keit, ein Denk­mal beson­de­rer Güte zu besichtigen.

Es han­delt sich um den histo­ri­schen Gebäu­de­kom­plex am Kres­sen­stein 30. Das drei­ge­schos­si­ge Eck­haus mit sei­nem cha­rak­te­ri­sti­schen Ecker­ker wur­de 1896 errich­tet und steht unter Denk­mal­schutz. Es wird der Neu­renais­sance zuge­schrie­ben. Sei­ne Mosai­ke und Sand­stein­or­na­men­te fal­len eben­so wie die Dach­gau­ben sofort ins Auge. Das Haus befin­det sich am Stand­ort des ehe­ma­li­gen „Bay­reu­ther Tors“ und wur­de durch die Plüsch­fir­ma Türck und Kneitz gebaut. Ab 1901 dien­te es als Ver­wal­tungs­ge­bäu­de der Petz­braue­rei und spä­ter als Mäd­chen­wohn­heim der Kulm­ba­cher Spin­ne­rei. Seit den 1960er Jah­ren befand sich die ört­li­che Raiff­ei­sen­bank im Erd­ge­schoss die­ses mar­kan­ten Gebäu­des, danach eine Spie­lo­thek sowie Büros und Woh­nun­gen in den obe­ren Geschossen.

Aktu­ell wird die­ses außer­ge­wöhn­li­che Bau­werk mit mar­kan­ter Dach­kup­pel von einem Pri­vat­in­ve­stor, der Kulm­ba­cher Fir­ma Casa Nova mit Eigen­tü­mer Fares Day an der Spit­ze, Stück für Stück wie­der lie­be­voll hergerichtet.

Dem Enga­ge­ment des Kulm­ba­chers ist es auch zu ver­dan­ken, dass bereits meh­re­re denk­mal­ge­schütz­te Gebäu­de im Stadt­ge­biet erfolg­reich mit Leben erfüllt wer­den konn­ten – so unter ande­rem die „Rup­perts-Vil­la“ oder auch der „Rats­kel­ler“ am Markt­platz. Im Som­mer die­ses Jah­res wur­de Fares Day von der Ober­fran­ken­stif­tung mit dem „Denk­mal­preis“ ausgezeichnet.

Der Gebäu­de­kom­plex Kres­sen­stein 30 ist am Sonn­tag, 11. Sep­tem­ber 2022, von 14 bis 17 Uhr für die Öffent­lich­keit zugäng­lich. Der Ein­tritt ist frei.

Nähe­re Infor­ma­tio­nen zum „Tag des Denk­mals“ gibt es auch unter www​.tag​-des​-offe​nen​-denk​mals​.de.