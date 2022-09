Am Mitt­woch, 7. Sep­tem­ber 2022, muss aus Grün­den der Ver­kehrs­si­che­rung am Unte­ren Lein­ritt zwi­schen ERBA-Brücke und Fabrik­bau eine umsturz­ge­fähr­de­te drei­stäm­mi­ge Pap­pel gefällt wer­den. Für die Maß­nah­me ist der Ein­satz eines Auto­krans erfor­der­lich. Um alle Sicher­heits­vor­keh­run­gen tref­fen zu kön­nen, ist es unum­gäng­lich, den Geh- und Rad­weg am Unte­ren Lein­ritt zwi­schen An der Spin­ne­rei und Fabrik­bau kom­plett zu sper­ren. Der Rad­ver­kehr wird über die Gaustadter Haupt­stra­ße umgeleitet.