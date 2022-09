Haupt- und ehren­amt­li­che Ein­satz­kräf­te des Bay­reu­ther Roten Kreu­zes wur­den zu einem Brand in Nem­mers­dorf (bei Gold­kro­nach) geru­fen. Im Ein­satz waren 4 RTWs, Ein­satz­lei­tung und Ein­satz­leit­wa­gen des BRKs, sowie der in Bay­reuth sta­tio­niert Ret­tungs­hub­schrau­ber C‑20.

Vor Ort konn­te die bis dahin im Haus ver­mu­tet Per­so­nen unver­letzt auf­ge­fun­den wer­den, wes­halb der Ret­tungs­hub­schrau­ber schnell vom Ein­satz abge­zo­gen wer­den konn­te. Zur not­fall­me­di­zi­ni­schen Absi­che­rung der bis jetzt andau­ern­den (14:00 Uhr) Lösch­ar­bei­ten der Feu­er­weh­ren, konn­ten die haupt­amt­li­chen Kräf­te des BRK-Ret­tungs­dien­stes zügig durch ehren­amt­li­che Sani­tä­ter der Schnell­ein­satz­grup­pe der BRK Bereit­schaft Bad Berneck mit zwei orga­ni­sa­ti­ons­ei­ge­nen Ret­tungs­trans­port­wa­gen abge­löst wer­den. Neben den Ein­satz­kräf­ten des Roten Kreu­zes waren unter ande­rem auch die Feu­er­weh­ren aus Bay­reuth, Wei­den­berg, Nem­mers­dorf, Unter­lind und Gold­kro­nach am Ein­satz betei­ligt, sowie Ein­satz­kräf­te der Polzei.