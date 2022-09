Am Mitt­woch, 21. Sep­tem­ber 2022, fin­det in der Aisch­tal­hal­le in Höchstadt a. d. Aisch das Senio­ren­fest des Land­krei­ses anläss­lich des 50-jäh­ri­gen Land­kreis­ju­bi­lä­ums statt. Die Fei­er dau­ert von 14.30 bis 17.30 Uhr. Der Ein­tritt kostet 7 Euro und beinhal­tet einen Gut­schein für ein Getränk und einen klei­nen Imbiss. Inha­ber der blau­en oder gol­de­nen Ehren­amts­kar­te bezah­len nur fünf Euro pro Per­son. Die Kar­ten kön­nen im Rat­haus Ecken­tal an der Kas­se erwor­ben wer­den. Der Markt Ecken­tal bie­tet außer­dem für die Ecken­ta­ler Senio­ren eine kosten­lo­se Bus­fahrt mit dem Bus­un­ter­neh­men Ker­ner nach Höchstadt an. Eine Anmel­dung ist nicht erforderlich.

Bei Fra­gen wen­den Sie sich bit­te an Syl­via Stein­bach unter sylvia.​steinbach@​eckental.​de oder Tele­fon 09126/903–241.

Die Abfahrts­zei­ten:

12.30 Uhr Bran­der Schloss

12.40 Uhr Eschen­au Gast­hof Krämer

12.50 Uhr Ecken­haid Gast­stät­te Moles

12.55 Uhr Ecken­haid Feuerwehrhaus

13.10 Uhr Her­pers­dorf Mit­te „Kugel­wirt“

13.20 Uhr Forth Bahnhof

Die Rück­fahrt erfolgt ab etwa 18 Uhr (nach Veranstaltungsende).

Pro­gramm mit Musik, Tanz und Tere­sa Zukic

Das Land­rats­amt hat für den Nach­mit­tag ein abwechs­lungs­rei­ches Jubi­lä­ums-Pro­gramm zusam­men­ge­stellt, das neben musi­ka­li­schen Dar­bie­tun­gen mit Hits und Melo­dien der ver­gan­ge­nen Jahr­zehn­te auch Akro­ba­tik und Tanz­ein­la­gen umfasst. Ehren­gast ist an die­sem Nach­mit­tag Land­tags­prä­si­den­tin a.D. Bar­ba­ra Stamm. Durch das Pro­gramm führt die Bam­ber­ger Ordens­schwe­ster Tere­sa Zukic – mit Lebens­freun­de und einer Extra­por­ti­on Humor. Nach einer schwe­ren Erkran­kung ist die ein­sti­ge Lei­stungs­sport­le­rin Zukic heu­te vor allem als viel­sei­tig talen­tier­te „Insta­si­ster“, Buch­au­torin und Hob­by­kö­chin bekannt. Außer­dem gibt es lau­fend Neu­ig­kei­ten auf der Home­page: www​.ecken​tal​-mfr​.de – Beson­ders kom­for­ta­bel sind alle aktu­el­len News auch in der Ecken­tal App zu finden.