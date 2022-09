Öffent­li­cher Akti­ons­tag „Hand aufs Herz“

Staat­li­ches Gesund­heits­amt infor­miert rund um Herz­ge­sund­heit am 8. Sep­tem­ber 2022

Stress, Ernäh­rung, Rau­chen und Bewe­gung sind Fak­to­ren, die Ein­fluss auf die Herz­ge­sund­heit haben. Unter dem Mot­to „Hand aufs Herz“ macht die Prä­ven­ti­ons­kam­pa­gne des Baye­ri­schen Staats­mi­ni­ste­ri­ums für Gesund­heit und Pfle­ge dar­auf auf­merk­sam. In die­sem Rah­men ver­an­stal­tet das Staat­li­che Gesund­heits­amt in Erlan­gen einen öffent­li­chen Akti­ons­tag zur Herz­ge­sund­heit. Am Don­ners­tag, den 8. Sep­tem­ber 2022, kön­nen sich Inter­es­sier­te rund um das The­ma Herz­in­farkt-Prä­ven­ti­on von 11 bis 16 Uhr im Atri­um des Land­rats­am­tes in Erlan­gen infor­mie­ren und austauschen.