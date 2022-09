Bei herr­li­chem Wet­ter ver­an­stal­te­te die Gemein­de Pretz­feld im Rah­men ihres Feri­en­an­ge­bo­tes für Jugend­li­che am letz­ten Wochen­en­de ein Kara­te Semi­nar mit Selbst­ver­tei­di­gung. Dafür konn­te Thor­sten Leh­mann 4. Dan vom Deut­schen Kara­te Ver­band gewon­nen wer­den. Thor­sten lei­te­te wie immer ruhig und beson­nen die Ras­sel­ban­de in ein struk­tu­rier­tes Ler­nen über. Nach meh­re­ren Stun­den waren sich die Teil­neh­mer einig, es war toll und soll wie­der­holt wer­den. Am 8.9.2022 fin­det die glei­che Akti­on für Pox­dorf und Effeltrich und am 9.9.2022 in Eggols­heim statt. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen unter www​.kara​te​kampf​kunst​.de