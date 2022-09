Bus­se umfah­ren erneut Bau­ar­bei­ten in der Wun­sied­ler Straße

Am Don­ners­tag, 08.09.2022, sowie am Frei­tag, 09.09.2022, wird die Wun­sied­ler Stra­ße zwi­schen der August-Horch-Stra­ße und der Gott­lieb-Daim­ler-Stra­ße wegen Asphal­tie­rungs­ar­bei­ten der Stadt Hof voll­stän­dig gesperrt. Es erge­ben sich fol­gen­de Ände­run­gen für den Lini­en­ver­kehr der Hof­Bus GmbH: Die Bus­se der LINI­EN 1, 4, 8 UND 14 (SPÄT­VER­KEHR) wer­den über die August-Horch-Stra­ße und die Gott­lieb-Daim­ler-Stra­ße umge­lei­tet. Die Hal­te­stel­le Schol­len­teich wird beid­sei­tig nicht bedient. Es wer­den zwei Ersatz­hal­te­stel­len errich­tet. Die­se befin­den sich in der August-Horch-Stra­ße, kurz vor der Ein­mün­dung in die Wun­sied­ler Stra­ße. Im Fal­le einer wet­ter­be­ding­ten Ver­zö­ge­rung wird die Sper­rung auch am Sams­tag, 10.09.2022, aufrechterhalten.