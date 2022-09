So a schö­ner Tag – Donikkl gastier­te in Elbersberg

„So a schö­ner Tag.“ So heißt der Refrain des bekann­ten Flie­ger­lieds, das Andre­as Donau­er im Jahr 2002 erfun­den hat und das welt­weit in den ver­schie­den­sten Spra­chen erschie­nen ist, sämt­li­che Charts erober­te und meh­re­re Gol­de­ne Schall­plat­ten und Musik-Aus­zeich­nun­gen erhielt. Bekann­ter ist Donau­er unter sei­nem Künst­ler­na­men „Donikkl“.

Im Rah­men des Pot­ten­stei­ner Feri­en­pro­gramms gastier­te Donikkl nun mit sei­ner Crew auf dem Sport­platz des TSV Elbers­berg mit sei­ner Kin­der-Mit­mach-Kon­zert-Show vor rund 300 begei­ster­ten Men­schen. Vor allem für die vie­len Kin­der war die Show, in die sie immer wie­der selbst ein­ge­bun­den wur­den, ein beson­ders schö­ner Nach­mit­tag und ein ein­ma­li­ges Erlebnis.

Donikkl und sei­ne bei­den Künst­le­rin­nen ver­stan­den es in ein­zig­ar­ti­ger Wei­se die Kin­der, aber auch Erwach­se­nen, zum Mit­ma­chen und Mit­sin­gen zu bewe­gen. „Mit zwei­stim­mi­gem Live-Gesang, fröh­li­chen Mit­mach-Cho­re­os, jeder Men­ge Power und mit­rei­ßen­den, viel­fach aus­ge­zeich­ne­ten Gute-Lau­ne Songs, die das Publi­kum zum Tan­zen, Sin­gen und Lachen bringt.“ So steht es auf der Inter­net­sei­te von Donikkl. Dem ist eigent­lich nichts hin­zu­zu­fü­gen, da genau dies alles für die­sen Fami­li­en­nach­mit­tag mit guter Lau­ne und tol­ler Stim­mung voll­kom­mend zutref­fend war.

Bür­ger­mei­ster Ste­fan Früh­bei­ßer (CWU/UWV) woll­te Donikkl schon immer ein­mal für das Pot­ten­stei­ner Feri­en­pro­gramm gewin­nen. Nun hat­te es geklappt und die Donikkl-Show wur­de zum Mega-Event, vor allem für die vie­len begei­ster­ten Kin­der. Auch Früh­bei­ßer zeig­te sich begei­stert und kün­dig­te an, dass sol­che Kin­de­re­vents auch zukünf­tig im Rah­men des Pot­ten­stei­ner Feri­en­pro­gramms statt­fin­den wer­den. Und zwar an wech­seln­den Spiel­or­ten in der gesam­ten Groß­ge­mein­de. Für die Bewir­tung der Gäste sorg­te der TSV Elbers­berg mit Gegrill­tem und Geträn­ken und finan­zi­ell unter­stützt wur­de der Donikkl-Nach­mit­tag von der Spar­kas­se Bayreuth.