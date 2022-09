Stadt­bau Bam­berg wird eine der ersten kli­ma­neu­tra­len Woh­nungs­bau­ge­sell­schaf­ten in Deutschland

Die Stadt­bau Bam­berg will eine der ersten gro­ßen kli­ma­neu­tra­len Woh­nungs­bau­ge­sell­schaf­ten Deutsch­lands wer­den. Hier­für wer­den alle 4.000 Mie­ter des städ­ti­schen Woh­nungs­an­bie­ters bis zum Jahr 2040 beim Hei­zen nahe­zu kein kli­ma­schäd­li­ches Koh­len­di­oxid aus­sto­ßen. Die Mie­ten wer­den auf bezahl­ba­rem Niveau gehal­ten und die Heiz­ko­sten wei­test­ge­hend von Preis­ent­wick­lun­gen fos­si­ler Brenn­stof­fe ent­kop­pelt. Mög­lich wird das, weil die Woh­nun­gen künf­tig mit erneu­er­ba­ren Ener­gien aus der Erde, dem Abwas­ser und dem Bam­ber­ger MHKW beheizt wer­den sol­len. Die Wär­me­ver­sor­gungs­kon­zep­te hier­für ent­wickelt der frän­ki­sche Woh­nungs­an­bie­ter gemein­sam mit den Stadt­wer­ken Bam­berg. Die Koope­ra­ti­on ist bun­des­weit ein­ma­lig und wur­de jetzt im Bei­sein von Bun­des­bau­mi­ni­ste­rin Kla­ra Gey­witz besiegelt.

Die Wär­me­ver­sor­gung für die knapp 43 Mil­lio­nen Woh­nun­gen in Deutsch­land ist ein wesent­li­cher Trei­ber des Kli­ma­wan­dels: rund 16 Pro­zent der in Deutsch­land aus­ge­sto­ße­nen Treib­haus­ga­se kom­men aus dem Wohn­ge­bäu­de­sek­tor. Um die Kli­ma­zie­le zu errei­chen, müs­sen Unter­neh­men der Woh­nungs­wirt­schaft die CO2- Emis­sio­nen ihrer Lie­gen­schaf­ten deut­lich sen­ken. Auf­grund ihrer gerin­gen Ener­gie­ef­fi­zi­enz bie­ten die Bestands­ge­bäu­de hohes Poten­ti­al zum Res­sour­cen­schutz. Doch allein mit 2 Fas­sa­den­däm­mun­gen und Hei­zungs­sa­nie­run­gen ist es nicht getan – zumal die Kosten hier­für enorm sind: „Nur wenn ener­ge­ti­sche Sanie­rungs­kon­zep­te und die wei­te­re Gewin­nung rege­ne­ra­ti­ver Ener­gien mit dem Aus­bau öko­lo­gi­scher Wär­me­net­ze ver­zahnt wer­den, bleibt die zwin­gend not­wen­di­ge Kli­ma­neu­tra­li­tät der Woh­nun­gen auch für die Mie­te­rin­nen und Mie­ter bezahl­bar“, sagen die Geschäfts­füh­rer Veit Berg­mann (Stadt­bau Bam­berg) und Dr.

Micha­el Fie­del­dey (Stadt­wer­ke Bam­berg): „Kli­ma­schutz und Ener­gie­ko­sten sind aktu­ell die größ­ten sozi­al­po­li­ti­schen Her­aus­for­de­run­gen in unse­rem Land.“ Vor­bild der Koope­ra­ti­on ist die Wär­me­ver­sor­gung für das Bam­ber­ger Kon­ver­si­ons­quar­tier Lagar­de. Hier wer­den die Stadt­wer­ke Bam­berg 1.200 Woh­nun­gen sowie Gewer­be- und Dienst­lei­stungs­flä­chen in hoch­ef­fi­zi­en­ten Neu­bau­ten und denk­mal­ge­schütz­ten Bestands­ob­jek­ten mit umwelt­freund­li­cher Wär­me ver­sor­gen, die zu 70 Pro­zent vor Ort und rege­ne­ra­tiv gewon­nen wird. Mög­lich wird die­ses durch den Auf­bau eines kal­ten Nah­wär­me­net­zes. Die Heiz­ener­gie hier­für wird mit­tels 20.000 Qua­drat­me­tern Erd­kol­lek­to­ren, 55 Erd­son­den, aus dem Abwas­ser­wär­me tau­sen­der Bam­ber­ger Haus­hal­te und mit Pho­to­vol­ta­ik­an­la­gen auf den Dächern der Gebäu­de gewonnen.

In Bam­berg arbei­ten Stadt­bau und Stadt­wer­ke bereits lan­ge ver­trau­ens­voll zusam­men, und haben den kom­plet­ten Gebäu­de­be­stand ans zukunfts­si­che­re Glas­fa­ser­netz der Stadt­wer­ke ange­schlos­sen. Bereits seit Mit­te 2021 syn­chro­ni­sie­ren sie erfolg­reich Netz­ent­wick­lungs­plä­ne und Gebäu­de­sa­nie­rungs­kon­zep­te. Mit dem unter­schrie­be­nen Koope­ra­ti­ons­ver­trag haben die bei­den Unter­neh­men nun ver­ein­bart, die Sanie­rungs- und Netz­ent­wick­lungs­pla­nun­gen für alle 500 Gebäu­de fort­zu­schrei­ben und gemein­sam umzu­set­zen. Ziel des größ­ten Anbie­ters von sozia­lem Wohn­raum in Bam­berg ist es, bis zum Jahr 2040 gemein­sam mit den Stadt­wer­ken alle 4.000 Wohn­ein­hei­ten 3 kli­ma­neu­tral zu ver­sor­gen. Berg­mann: „Für unse­re Mie­te­rin­nen und Mie­ter ist eben­so wich­tig, dass wir die Heiz­ko­sten­ent­wick­lung von Preis­stei­ge­run­gen fos­si­ler Brenn­stof­fe ent­kop­peln. Das schaf­fen wir, indem wir in erneu­er­ba­re Ener­gien inve­stie­ren und damit auf lan­ge Sicht unab­hän­gi­ger von den Ent­wick­lun­gen auf den Ener­gie­märk­ten werden.“

Für die effi­zi­en­te Wär­me­wen­de ist die Zusam­men­ar­beit zwi­schen Woh­nungs­wirt­schaft und ört­li­chem Stadt­werk unver­zicht­bar. Dr. Micha­el Fie­del­dey: „Wir wol­len unse­re Infra­struk­tur ziel­ge­rich­tet aus­bau­en; die Inve­sti­tio­nen in Wär­me­net­ze und Ener­gie­zen­tra­le sind aller­dings sehr kosten­in­ten­siv. Durch die Zusam­men­ar­beit mit gro­ßen Woh­nungs­un­ter­neh­men wis­sen wir, wo künf­tig rege­ne­ra­ti­ve Wär­me gebraucht wird. Um Neben­ko­sten für die Bewoh­ne­rin­nen und Bewoh­ner nied­rig zu hal­ten, kann so eine wirt­schaft­li­che Lösung für alle Betei­lig­ten ent­wickelt werden.“

Auch Bun­des­bau­mi­ni­ste­rin Kla­ra Gey­witz lobt die Koope­ra­ti­on als Muster­bei­spiel für eine ver­bind­li­che kom­mu­na­le Wär­me­pla­nung: „Die größ­te Her­aus­for­de­rung der Wär­me­wen­de in Deutsch­land sind die vie­len kon­ven­tio­nell beheiz­ten Bestands­ge­bäu­de. Eigen­tü­me­rin­nen und Eigen­tü­mer brau­chen Pla­nungs­si­cher­heit, wie sie die Stadt­bau Bam­berg gemein­sam mit den Stadt­wer­ken Bam­berg auf frei­wil­li­ger Basis schafft. Damit ist der Koope­ra­ti­ons­ver­trag ist ein Muster­bei­spiel für eine ver­bind­li­che kom­mu­na­le Wärmeplanung.“

Ober­bür­ger­mei­ster Andre­as Star­ke freut sich sehr über die Koope­ra­ti­on: „Die inten­si­ve Zusam­men­ar­beit zwi­schen den bei­den städ­ti­schen Töch­tern Stadt­bau und Stadt­wer­ke in die­sem Bereich hilft uns, als Stadt Bam­berg beim Kli­ma­schutz vor­an­zu­ge­ben und posi­ti­ve Bei­spie­le zu geben. Außer­dem gelingt es uns dadurch, die Wert­schöp­fung vor Ort zu erzie­len und damit unse­re Zukunfts­fä­hig­keit nach­hal­tig zu sichern.“