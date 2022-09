Am Don­ners­tag, den 8. Sep­tem­ber 2022, und Frei­tag, den 9. Sep­tem­ber 2022, fin­det der Cobur­ger Zwie­bel­markt auf dem Markt­platz und im angren­zen­den Bereich der Spi­tal­gas­se statt.

Über 20 unter­schied­li­che Markt­stän­de bie­ten in die­sem Zeit­raum Ihre Waren zum Ver­kauf an. Wer rich­ti­ge Zwie­beln benö­tigt, soll­te sich den Frei­tag vor­mer­ken. Hier wird der regu­lä­re Gemü­se- und Obst­markt Teil des Zwie­bel­mark­tes und kom­pe­tiert das Ange­bot in die­se Rich­tung. Zur Stär­kung nach einem Bum­mel durch Markt­stän­de kön­nen Sie sich mit Fala­fel, Galet­tes, Fisch­bröt­chen, natür­lich der Ori­gi­nal Cobur­ger Brat­wurst oder sogar rein vegan stärken.

Die Händler*innen freu­en sich auf Ihren Besuch!