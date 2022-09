MUSIK LIEGT IN DER LUFT

Von Frei­tag, 16. Sep­tem­ber 2022, bis Sonn­tag, 25. Sep­tem­ber 2022, fin­det die 3. Baye­ri­sche Demenz­wo­che des Baye­ri­schen Staats­mi­ni­ste­ri­um für Gesund­heit und Pfle­ge statt.

Über 20 musi­ka­li­sche High­lights sind wäh­rend der Akti­ons­wo­che in Ober­fran­ken zu erle­ben. Auch in Stadt und Land­kreis Bay­reuth wer­den Ver­an­stal­tun­gen ange­bo­ten. Eine Liste aller Ver­an­stal­tun­gen fin­det sich online auf www​.demenz​-pfle​ge​-ober​fran​ken​.de. Tele­fo­nisch kön­nen Ein­zel­hei­ten erfragt wer­den unter 0951 85–512. Zudem hat die Fach­stel­le für Demenz und Pfle­ge Ober­fran­ken einen Weg­wei­ser für Kul­tur­schaf­fen­de zur Gestal­tung demenz­sen­si­bler Musik­an­ge­bo­te ent­wickelt. Die­ser ist digi­tal oder gedruckt erhält­lich. Inter­es­sier­te kön­nen ihn per Mail an info@​demenz-​pflege-​oberfranken.​de oder tele­fo­nisch unter 0951 85–512 bestellen.

Die Fach­stel­le dankt allen Mit­wir­ken­den, die mit gro­ßem Enga­ge­ment Teil­ha­be ermög­li­chen: Men­schen mit Demenz und deren Ange­hö­ri­ge wer­den ermu­tigt, die Ver­an­stal­tun­gen zu besu­chen und inmit­ten des gesell­schaft­li­chen Lebens Freu­de und Unbe­schwert­heit zu erfahren.

Lan­des­weit fin­den die unter­schied­lich­sten Aktio­nen und Ver­an­stal­tun­gen rund um das The­ma Demenz in der 3. Baye­ri­schen Demenz­wo­che statt. Hier­über infor­miert das Baye­ri­sche Staats­mi­ni­ste­ri­um für Gesund­heit und Pfle­ge über den Ver­an­stal­tungs­ka­len­der der Baye­ri­schen Demenz­wo­che unter www​.demenz​wo​che​.bay​ern​.de.