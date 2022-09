Der 1. Sep­tem­ber ist immer ein ganz beson­de­rer Tag bei medi, wenn das Unter­neh­men die neu­en Aus­zu­bil­den­den begrüßt. Die­ses Jahr sind es 15 Kolleg:innen, die in den viel­fäl­ti­gen gewerb­li­chen und kauf­män­ni­schen Aus­bil­dungs­be­ru­fen oder mit einem dua­len Stu­di­um in das Berufs­le­ben bei medi starten.

Der erste Tag war schon rand­voll gepackt mit dem gegen­sei­ti­gen Ken­nen­ler­nen sowie vie­len Pro­gramm­punk­ten und Aktio­nen zum Unter­neh­men. Die Aus­zu­bil­den­den erfuh­ren, was sie jetzt erwar­tet und vie­le prak­ti­sche Infor­ma­tio­nen rund um medi. Dazu wur­de die­ses Jahr noch­mals die groß­zü­gi­ge Loca­ti­on des Jugend­kul­tur­zen­trums in Bay­reuth genutzt. medi Aus­bil­dungs­lei­ter Tobi­as Wizi­tal führ­te durch den Tag und star­te­te nach der Begrü­ßung mit einer Unter­neh­mens­prä­sen­ta­ti­on. Dann hie­ßen der medi Geschäfts­füh­rer Ste­fan Wei­her­mül­ler und die Lei­tung HR Ker­stin Heim alle Azu­bis im Namen von medi will­kom­men und begei­ster­ten sie für den beson­de­ren medi Spi­rit. Geschäfts­füh­rer Ste­fan Wei­her­mül­ler beton­te, dass das Unter­neh­men medi ein Fami­li­en­un­ter­neh­men ist und bleibt. Er signa­li­sier­te allen Aus­zu­bil­den­den, dass auch sei­ne Tür für Fra­gen immer offen­steht. Sei­ne Bot­schaft: Ob Ein­flüs­se von Coro­na, der Krieg in der Ukrai­ne oder ganz aktu­ell die Cyber-Attacke: Wich­tig ist es, noch enger zusam­men­zu­rücken, um gemein­sam gestärkt aus der Kri­se hervorzugehen.

HR-Lei­tung Ker­stin Heim appel­lier­te: „Bei medi steht immer der Kun­de im Fokus – ‚medi. Ich fühl mich bes­ser.‘ Dafür setzt sich das Unter­neh­men mit gan­zer Kraft ein. Hal­tet als Team zusam­men und helft Euch gegen­sei­tig, die­ses Ziel zu errei­chen! Dazu gehört es, nach vor­ne zu schau­en, auch aus Rück­schlä­gen zu ler­nen und die­se schnell abzu­ha­ken. medi ist eine gro­ße Fami­lie und bie­tet allen Aus­zu­bil­den­den die Chan­ce, sich aus­zu­pro­bie­ren, eige­ne Fähig­kei­ten zu ent­decken und zu stärken!“

Dane­ben stan­den der Aus­tausch mit den Ausbilder:innen, Ausbildungspat:innen und Vertreter:innen der medi Aus­zu­bil­den­den-Ver­tre­tung (AZV) auf dem Pro­gramm. Wei­te­res High­light des ersten Tages: Ein Video­dreh mit dem medi Tik­Tok-Team – zu sehen online unter www​.tik​tok​.com/​@​m​e​d​i​_​a​u​s​b​i​l​d​ung.