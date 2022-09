Wie das Coro­na-Impf­zen­trum in der Kro­nacher Indu­strie­stra­ße mit­teilt, ändern sich ab Mon­tag, 12. Sep­tem­ber, des­sen Öff­nungs­zei­ten. In der kom­men­den Woche ist dem­nach von Mon­tag bis Don­ners­tag, jeweils von 8 bis 18 Uhr, und am Sams­tag von 8 bis 13 Uhr für Coro­na-Schutz­imp­fun­gen geöff­net. Am Frei­tag, 16. Sep­tem­ber, bleibt das Impf­zen­trum geschlossen.

Wer ab Mon­tag, 19. Sep­tem­ber, eine ent­spre­chen­de Imp­fung erhal­ten möch­te, kann dazu mon­tags bis frei­tags, in der Zeit von 8 bis 18 Uhr, ins Impf­zen­trum kommen.

Wel­cher Impf­stoff ver­ab­reicht wird, ist von der tages­ak­tu­el­len Ver­füg­bar­keit abhän­gig und muss vor Ort erfragt wer­den. Mit­ge­bracht wer­den müs­sen zur Imp­fung ledig­lich ein Aus­weis sowie der Impf­pass. Eine Ter­min­ver­ein­ba­rung ist unab­hän­gig vom Impf­stoff nicht erforderlich.