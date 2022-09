Mit dem Start des neu­en Schul­jah­res am kom­men­den Diens­tag (13. Sep­tem­ber) endet für den ÖPNV der Feri­en­fahr­plan. Die Mobi­li­täts­zen­tra­le weist dar­auf hin, dass die ab die­sem Zeit­punkt gel­ten­den neu­en Fahr­plä­ne bereits jetzt auf der Home­page des Land­krei­ses Kro­nach unter (https://​www​.land​kreis​-kro​nach​.de/​w​i​r​t​s​c​h​a​f​t​-​u​n​d​-​v​e​r​k​e​h​r​/​o​e​p​n​v​-​f​a​h​r​p​l​a​e​n​e​-​b​u​s​-​u​n​d​-​b​a​hn/) ein­ge­se­hen wer­den kön­nen. Die Über­sicht bie­tet einen Über­blick über die Takt­li­ni­en, die Schü­ler­be­för­de­rung sowie die Abfahrts­stel­len am Schulzentrum.

Bei­spiel­haft für erfor­der­li­che Fahr­plan­än­de­run­gen sind die Lini­en 8 und 81 in den Berei­chen Wilhelmsthal/​Hesselbach sowie die Lini­en 3 und 31 im Bereich Küps (Röthenstraße/​Tannleitenweg) genannt, die nach Been­di­gung von Bau­stel­len wie­der in den bis­he­ri­gen Betrieb zurück­keh­ren kön­nen. Anpas­sun­gen gibt es auf­grund geän­der­ter Unter­richts­zei­ten an den Schu­len in Wind­heim und Stein­bach am Wald auch auf den Lini­en 6, 7, 71, 72 und 73.

Auf­grund der klei­nen Ände­run­gen an den Fahr­plä­nen bit­tet die Mobi­li­täts­zen­tra­le alle betrof­fe­nen Nut­ze­rin­nen und Nut­zer dar­um, sich vor Beginn des neu­en Schul­jah­res ent­spre­chend zu infor­mie­ren. Bei Fra­gen kann man sich ger­ne auch per­sön­lich an die Mit­ar­bei­te­rin­nen und Mit­ar­bei­ter der Mobi­li­täts­zen­tra­le wen­den – ent­we­der tele­fo­nisch unter 09261/678678 (mon­tags bis frei­tags von 8 bis 18 Uhr) oder per E‑Mail unter mobilitaetszentrale@​lra-​kc.​bayern.​de. Die Mobi­li­täts­zen­tra­le am Kro­nacher Bahn­hof ist zudem geöff­net mon­tags bis frei­tags von 8 bis 13 Uhr und von 14 bis 17:30 Uhr.